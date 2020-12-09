Компания Nissan представила сразу две новинки для рынка США: обновленный рамный внедорожник Armada и бюджетный кроссовер Kicks.

Наименьший и наибольший кроссоверы марки Nissan получили свежий дизайн, технику и технологии.

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Обновленный Nissan Kicks имеет более агрессивный дизайн. Задний бампер заменен на новый, задние фары теперь соединяет перемычка, решетка радиатора стала больше, а на переднем бампере появились большие боковые воздухозаборники.

Палитру цветов кузова пополнили три новых оттенка: голубой Electric Blue Metallic, красный Scarlet Ember Tintcoat и серый Boulder Gray Pearl. Все они могут сочетаться с черной крышей.

Изменения в салоне включают новые комфортные кресла, улучшенную мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном для базовых версий и 8-дюймовым для дорогих и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, на центральной консоли появился разъем USB-C.

Фото: Nissan Kicks 2021 / Nissan

В США обновленный Kicks предложат с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 163 л.с. и вариатором с передним приводом. На других рынках Kicks также доступен с гибридной силовой установкой e-Power, которая состоит из электромотора, приводящего в движение передние колеса, которому помогает трехцилиндровый атмосферный мотор 1.2, работающий, как генератор электроэнергии.

Обновленный кроссовер появится в американских дилеров в феврале 2021 года. Ожидается незначительное подорожание по сравнению с актуальной моделью, которая в США стоит от 19 070 долларов. В Украине эта модель не представлена.

Флагманский внедорожник Nissan Armada обновился через год, после глобальной версии модели, известной под названием Patrol. Рестайлинговый "Армада" не стал копией Patrol, а имеет свои особенности как в дизайне, так и в оснащении.

Наиболее заметные изменения – в оформлении передней части нового Nissan Armada. Внедорожник получил фары с двойными "бумерангами" ходовых огней, V-образную решетку радиатора с массивной хромированной рамкой, задние фары с 70 светодиодами в каждом блоке и хромированную перемычку с названием модели на двери багажника. Вместе с тем, внедорожник получил новые бамперы, капот и крылья, а также новый логотип.

На выбор предложено семь оттенков кузова: голубой Hermosa Blue Pearl, миндальный Mocha Almond Pearl, зеленоватый Gun Metallic, черный Super Black, серебристый Brilliant Silver Metallic, белый Aspen White TriCoat и новый красный Coulis Red Pearl.

Интерьер предлагает обновленную центральную консоль с семидюймовым экраном маршрутного компьютера в панели приборов, главным экраном диагональю 12,3 дюйма, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto и Wi-Fi. Более дорогие комплектации также получили цифровое салонное зеркало I-RVM и развлекательную систему для задних пассажиров с двумя 8-дюймовыми мониторами в подголовниках и беспроводными наушниками.

Фото: Nissan Armada 2021 / Nissan

Доступ к онлайн-сервисам NissanConnect и функция Rear Door Alert, напоминающая о забытых вещах на заднем ряду, включены в базовое оснащение обновленного внедорожника. Также в "базу" включены двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев руля и сидений второго ряда, навигация, аудиосистема Bose с 13 динамиками и сабвуфером, люк с электроприводом, а также дистанционный запуск двигателя. Длинный список электронных ассистентов включает систему автоматического торможения, которая распознает пешеходов, контроль рядности движения и мониторинг слепых зон, функцию предотвращения столкновений, при выезде с парковки и другие.

В движение массивный внедорожник приводит безнаддувной V8 5.6 Endurance от дорестайлинговой модели. После обновления агрегат добавил мощности и теперь выдает 406 лошадиных сил (+11 л.с.) и 560 Нм (+26 Нм) крутящего момента. Агрегат подключен к семискоростному "автомату". Привод - задний или полный, с раздаточной коробкой и понижающим рядом трансмиссии. В стандартное оснащение внедорожника включен интегрированный контроллер тормозов прицепа (максимальная допустимая масса – 3856 кг), а опционально доступна система Trailer Sway Control, которая предотвращает его расшатывание.

Цены на обновленный Armada пока недоступны, но Nissan заявляет, что внедорожник появится у дилеров в январе 2021 года.