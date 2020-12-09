Компанія Nissan представила відразу дві новинки для ринку США: оновлений рамний позашляховик Armada і бюджетний кросовер Kicks.

Найменший та найбільший кросовери марки Nissan отримали свіжий дизайн, техніку та технології.

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Оновлений Nissan Kicks має більш агресивний дизайн. Задній бампер замінено на новий, задні ліхтарі тепер з'єднує перемичка, решітка радіатора стала більшою, а на передньому бампері з'явилися великі бічні повітрозабірники.

Палітру кольорів кузова поповнили три нових відтінки: блакитний Electric Blue Metallic, червоний Scarlet Ember Tintcoat та сірий Boulder Gray Pearl. Усі вони можуть поєднуватися з чорним дахом.

Зміни в салоні включають нові комфортніші крісла, покращену мультимедійну систему з 7-дюймовим екраном для базових версій та 8-дюймовим для дорожчих і підтримкою Android Auto та Apple CarPlay, на центральній консолі з'явився роз'єм USB-C.

Фото: Nissan Kicks 2021 / Nissan

У США оновлений Kicks запропонують з 1,6-літровим бензиновим мотором потужністю 163 к.с. та варіатором з переднім приводом. На інших ринках Kicks також доступний з гібридною силовою установкою e-Power, яка складається з електромотора, що приводить в рух передні колеса, котрому допомагає трициліндровий атмосферний мотор 1.2, що працює, як генератор електроенергії.

Оновлений кросовер з'явиться у американських дилерів в лютому 2021 року. Очікується незначне здорожчання, порівняно з актуальною моделлю, котра у США коштує від 19 070 доларів. В Україні ця модель не представлена.



Флагманський позашляховик Nissan Armada оновився через рік, після глобальної версії моделі, відомої під назвою Patrol. Рестайлінговий “Армада” не став копією Patrol, а має власні особливості як в дизайні, так і в оснащенні.

Найбільш помітні зміни – в оформленні передньої частини нового Nissan Armada. Позашляховик отримав фари з подвійними “бумерангами” ходових вогнів, V-подібну решітку радіатора з масивною хромованою рамкою, задні фари з 70 світлодіодами в кожному блоці і хромовану перемичку з назвою моделі на двері багажника. Разом з тим, позашляховик отримав нові бампери, капот і крила, а також новий логотип.

На вибір запропоновано сім відтінків кузова: блакитний Hermosa Blue Pearl, мигдальний Mocha Almond Pearl, зеленавий Gun Metallic, чорний Super Black, сріблястий Brilliant Silver Metallic, білий Aspen White TriCoat і новий червоний Coulis Red Pearl.

Інтер’єр пропонує оновлену центральну консоль з семидюймовим екраном маршрутного комп'ютера у панелі приладів, головним екраном діагоналлю 12,3 дюйма, мультимедіа з Apple CarPlay і Android Auto та Wi-Fi. Дорожчі комплектації також отримали цифрове салонне дзеркало I-RVM і розважальну систему для задніх пасажирів з двома 8-дюймовими моніторами в підголівниках та бездротовими навушниками.

Фото: Nissan Armada 2021 / Nissan

Доступ до онлайн-сервісів NissanConnect і функція Rear Door Alert, що нагадує про забуті речі на задньому ряду включены в базове оснащення оновленого позашляховика. Також у “базу” включені двозонний клімат-контроль, підігрів і вентиляція передніх сидінь, обігрів керма і сидінь другого ряду, навігація, аудіосистема Bose з 13 динаміками і сабвуфером, люк з електроприводом, а також дистанційний запуск двигуна. Довгий список електронних асистентів включає систему автоматичного гальмування, що розпізнає пішоходів, контроль рядності руху і моніторинг сліпих зон, функцію запобігання зіткнень, при виїзді з парковки та інші.

У рух масивний позашляховик приводить безнаддувний V8 5.6 Endurance від дорестайлінгової моделі. Після поновлення агрегат додав потужності і тепер видає 406 кінських сил (+11 к.с.) і 560 Нм (+26 Нм) крутного моменту. Агрегат під’єднаний до семишвидкісного “автомата”. Привід – задній або повний, з роздавальної коробкою і знижуючим рядом трансмісії. В стандартне оснащення позашляховика включений інтегрований контролер гальм причепа (максимальна допустима маса – 3856 кілограмів), а опційно доступна система Trailer Sway Control, що запобігає його розхитуванню.

Ціни на оновлений Armada поки що недоступні, але Nissan заявляє, що позашляховик з’явиться у дилерів у січні 2021 року.