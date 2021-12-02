Он называется Nissan Ariya Single Seater Concept и использует ту же силовую установку, что и серийный кроссовер.

Концепт представили в рамках мероприятия Nissan Futures. Он построен на специально изготовленном шасси, а в его дизайне мгновенно угадывается Nissan Ariya, благодаря подсвеченной передней части V-motion.

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Nissan Ariya Single Seater Concept, По словам японского производителя, “выглядит так, будто его сформировал сам воздух”. Кузов спорткара изготовлен из карбона. Участие Nissan в чемпионате мира Formula E сыграло важную роль в воплощении одноместного концепта в жизнь.

"Сейчас мы черпаем вдохновение из японских слов shun, что означает бежать быстро и без усилий, и sho, что значит витать с силой и изяществом”, – сказал глава дизайна марки Альфонсо Альбайса. "Концепт Ariya Single Seater – идеальное выражение этого нового языка. Использование силовой установки электромобиля Ariya в сочетании со стилистикой из автоспорта, позволило нашей международной команде показать это новое ощущение скорости, технологии и артистизма”.

Электродвигатель, питаемый от батареи на 87 кВт-ч, обеспечивает мощность в 238 л.с. и крутящий момент в 300 Нм. Также доступна полноприводная версия электрического кроссовера с двойным двигателем мощностью 389 л. с. и крутящим моментом 600 Нм.

Фото: Nissan Ariya Single Seater Concept / Nissan