Він називається Nissan Ariya Single Seater Concept і використовує ту ж силову установку, що й серійний кросовер.

Концепт представили у рамках заходу Nissan Futures. Він побудований на спеціально виготовленому шасі, а в його дизайні миттєво впізнається Nissan Ariya, завдяки підсвіченій передній частині V-motion.

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Nissan Ariya Single Seater Concept, за словами японського виробника, “виглядає так, ніби його сформувало саме повітря”. Кузов спорткара виготовлений з карбону. Участь Nissan у чемпіонаті світу Formula E зіграла важливу роль у втіленні одномісного концепта в життя.

“Зараз ми черпаємо натхнення з японських слів shun, що означає бігти швидко й без зусиль, і sho, що означає витати з силою та витонченістю”, – сказав голова дизайну марки Альфонсо Альбайса. “Концепт Ariya Single Seater є ідеальним вираженням цієї нової мови. Використання силової установки електромобіля Ariya в поєднанні зі стилістикою з автоспорту, дозволило нашій міжнародній команді показати це нове відчуття швидкості, технології та артистизму”.

Електродвигун, що живиться від батареї на 87 кВт-год, забезпечує потужність у 238 к.с. і крутний момент у 300 Нм. Також доступна повнопривідна версія електричного кросовера з подвійним двигуном потужністю 389 к.с. і крутним моментом 600 Нм.

Фото: Nissan Ariya Single Seater Concept / Nissan