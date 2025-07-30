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Nissan Rogue получил пересмотренные цены и "черную" версию

Самый популярный кроссовер Nissan в США получил новую комплектацию Dark Armor в рамках обновления 2026 модельного года. Она отличается черными акцентами и расширенным перечнем оснащения. Однако, стоимость модели выросла на 200 долларов и теперь начинается от 28 790 долларов.
Nissan Rogue получил новую комплектацию Dark Armor: как она выглядит - Auto24

ФОТО: Nissan|

Nissan Rogue Dark Armor

Данила Северенчук
logo30 июля, 17:00
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Как пишет Carscoops, новая комплектация Dark Armor базируется на SV, но отличается черными корпусами зеркал, отделкой стоек и эмблемами вместе с черной решеткой радиатора, рейлингами и 19-дюймовыми колесными дисками.

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Обновления распространяются и на салон, где покупатели найдут дополнительное оборудование. Среди основных особенностей – подогрев руля, подогрев передних сидений и панорамный люк. В комплектации Dark Armor также добавлен HD-монитор кругового обзора с функцией обнаружения движущихся объектов. Стоимость Nissan Rogue Dark Armor будет объявлена позже.

Цены на Nissan Rogue в США:

  • Rogue S FWD – $28 790;
  • Rogue SV FWD – $29 790;
  • Rogue SL FWD – $35 290;
  • Rogue S AWD – $30 190;
  • Rogue SV AWD – $31 190;
  • Rogue Rock Creek AWD – $33 690;
  • Rogue SL AWD – $36 690;
  • Rogue Platinum AWD – $38 990.

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К слову, Rogue SV 2026 года получил доступный пакет Cold Weather Package, что добавляет подогрев руля и передних сидений. Независимо от выбранной комплектации, Nissan Rogue оснащен 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем на 203 л.с. и 305 Нм крутящего момента в паре с коробкой передач Xtronic.

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