Nissan Rogue отримав переглянуті ціни та “чорну” версію

Як пише Carscoops, нова комплектація Dark Armor базується на SV, але відрізняється чорними корпусами дзеркал, оздобленням стійок та емблемами разом з чорною решіткою радіатора, рейлінгами та 19-дюймовими колісними дисками.

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Оновлення поширюються і на салон, де покупці знайдуть додаткове обладнання. Серед основних особливостей – підігрів керма, підігрів передніх сидінь і панорамний люк. У комплектації Dark Armor також додано HD-монітор кругового огляду з функцією виявлення рухомих об'єктів. Вартість Nissan Rogue Dark Armor буде оголошена згодом.

Ціни на Nissan Rogue в США:

Rogue S FWD – $28 790;

Rogue SV FWD – $29 790;

Rogue SL FWD – $35 290;

Rogue S AWD – $30 190;

Rogue SV AWD – $31 190;

Rogue Rock Creek AWD – $33 690;

Rogue SL AWD – $36 690;

Rogue Platinum AWD – $38 990.

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До слова, Rogue SV 2026 року отримав доступний пакет Cold Weather Package, що додає підігрів керма та передніх сидінь. Незалежно від обраної комплектації, Nissan Rogue оснащений 1,5-літровим трициліндровим двигуном на 203 к.с. й 305 Нм крутного моменту в парі з коробкою передач Xtronic.