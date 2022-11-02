Nissan приостановил прием заказов на две модели. Причина – нехватка полупроводников для ритмичного производства автомобилей, пишут японские СМИ.

Компания Nissan объявила о вынужденной остановке приема заказов на две модели – электрический кей-кар Sakura и кроссовер X-Trail нового поколения. Об этом пишет японская газета Yomiuri. По ее данным, на такой шаг производителю пришлось пойти из-за проблем с наличием микроэлектроники, которые привели к увеличению сроков поставки автомобилей. Сколько продлится пауза в продажах, пока неизвестно.

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Электрический кей-кар Nissan Sakura был представлен в мае этого года. Модель разработали совместно с Mitsubishi, которая выпускает ее “близнеца” eK Cross EV на той же электрической платформе. В движение Sakura приводит 64-сильный электромотор, а батарея на 20 киловатт-часов обеспечивает всего 180 километров хода. Ставку производитель сделал на другие преимущества – быструю зарядку, богатую палитру оттенков и низкую цену, которая стартовала с 16 тысяч долларов.

Новый X-Trail появился в Японии в конце июля 2022: то есть, он был доступен для заказа чуть более трех месяцев. На родине кроссовер поколения Т33 до прекращения продаж предлагали исключительно с гибридной силовой установкой с турбомотором, выступающим в роли генератора энергии для батареи. Привод передний или полный с дополнительным электромотором на задней оси. Стоимость внедорожника – от 22 тысяч долларов.

Длительная нехватка полупроводников продолжает влиять на автопром, заставляя производителей останавливать заводы и ограничивать продажи. Летом Toyota пришлось остановить прием заявок на новый Land Cruiser и Lexus LX, несмотря на ажиотажный спрос: очередь за внедорожниками растянулась почти на пять лет. Аналогичные решения пришлось принимать, среди прочих, Mercedes-Benz и Ford.