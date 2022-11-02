Nissan призупинила прийом замовлень на дві моделі. Причина - брак напівпровідників для ритмічного виробництва автомобілів, пишуть японські ЗМІ.

Компанія Nissan оголосила про вимушену зупинку прийому замовлень на дві моделі - електричний кей-кар Sakura та кросовер X-Trail нового покоління. Про це пише японська газета Yomiuri. За її даними, на такий крок виробнику довелося піти через проблеми з наявністю мікроелектроніки, які призвели до збільшення термінів поставки автомобілів. Скільки триватиме пауза у продажах, поки що невідомо.

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Електричний кей-кар Nissan Sakura був представлений у травні цього року. Модель розробили спільно з Mitsubishi, яка випускає її «близнюка» eK Cross EV на тій самій електричній платформі. У рух Sakura приводить 64-сильний електромотор, а батарея на 20 кіловат-годин забезпечує всього 180 кілометрів ходу. Ставку виробник зробив на інші переваги - швидку зарядку, багату палітру відтінків і низьку ціну, яка стартувала з 16 тисяч доларів.

Новий X-Trail з'явився в Японії в кінці липня 2022: тобто, він був доступний для замовлення трохи більше трьох місяців. На батьківщині кросовер покоління Т33 до припинення продажів пропонували виключно з гібридною силовою установкою з турбомотором, який виступає в ролі генератора енергії для батареї. Привід передній або повний із додатковим електромотором на задній осі. Вартість позашляховика - від 22 тисяч доларів.

Нестача напівпровідників, що тривала, продовжує впливати на автопром, змушуючи виробників зупиняти заводи і обмежувати продажі. Влітку Toyota довелося зупинити прийом заявок на новий Land Cruiser та Lexus LX, незважаючи на ажіотажний попит: черга за позашляховиками розтяглася майже на п'ять років. Аналогічні рішення довелося приймати, серед інших, Mercedes-Benz та Ford.