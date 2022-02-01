Авто совсем не похоже на знаменитый "Бэтмобиль", но имеет эксклюзивное оснащение.

Фильм "Бэтмен", премьера которого в Украине запланирована на 3 марта этого года – один из самых ожидаемых фильмов 2022 года. В фильме "Крестоносец в плаще" главный герой проходит путь от жажды мести к надежде. Компания Nissan считает, что Nissan Juke Kiiro выступает воплощением того же духа, которым сопровождается полное открытий путешествие.

С целью популяризации ограниченной серии juke Kiiro компания Nissan запустила рекламное партнерство с Warner Bros. Pictures, чтобы поддержать кинематографический дебют нового фильма из киноэпопеи "Бэтмен".

Кстати тест-драйв Nissan Juke

Эта особая версия, обязанная своим названием японскому слову "Kiiro" (желтый), получит новый для Juke, чрезвычайно современный серый цвет кузова Ceramic Grey, контрастом к которому будут служить окрашенные в желтый цвет Spiced Lemon декоративные элементы нижней части переднего бампера, порогов дверей и заднего бампера.

Вместе эти вспышки цвета дополнят дизайн экстерьера juke Kiiro динамичными и провокационными чертами. Еще одна привлекательная деталь – алюминиевая накладка переднего спойлера.

Дизайн 19-дюймовых колесных дисков JUKE Kiiro позаимствован у топовой комплектации Tekna, но в этой модели они окрашены в черный цвет.

Зеркала и кромки крыши украшает изящный узор, а сама линия крыши, смещенного ближе к задней части автомобиля, как будто сформирована потоком ветра или под действием скорости.

Сиденья обиты экокожей серого цвета Metallic Grey. В дополнение к этому новому материалу передние и задние сиденья украшает желтая декоративная прострочка, которую также можно увидеть на центральном подлокотнике, центральной консоли, передней двери и мягкой обивке передней панели. Также на центральной консоли перед селектором коробки передач размещена алюминиевая пластина.

Особая версия Juke Kiiro будет выпущена ограниченной партией в 5000 единиц, 40 из которых будут доступны в Украине, и выйдет на рынок после предыдущих особенных версий первого поколения JUKE под названием Kuro (черный) и Shiro (белый).