Авто зовсім не схоже на знаменитий "Бетмобіль", але має ексклюзивне оснащення.

Фільм “Бетмен”, прем’єра якого в Україні запланована на 3 березня цього року – один з найбільш очікуваних фільмів 2022 року. У фільмі "Хрестоносець у плащі" головний герой проходить шлях від прагнення помсти до надії. Компанія Nissan вважає, що Nissan Juke Kiiro виступає втіленням того ж духу, яким супроводжується сповнена відкриттів подорож.

З метою популяризації обмеженої серії juke Kiiro компанія Nissan запустила рекламне партнерство з Warner Bros. Pictures, щоб підтримати кінематографічний дебют нового фільму з кіноепопеї "Бетмен".

До речі тест-драйв Nissan Juke

Ця особлива версія, що завдячує своєю назвою японському слову "Kiiro" (жовтий), отримає новий для Juke, надзвичайно сучасний сірий колір кузова Ceramic Grey, контрастом до якого слугуватимуть забарвлені у жовтий колір Spiced Lemon декоративні елементи нижньої частини переднього бампера, порогів дверей та заднього бампера.

Разом ці спалахи кольору доповнять дизайн екстер’єру juke Kiiro динамічними й провокаційними рисами. Ще одна приваблива деталь — алюмінієва накладка переднього спойлера.

Дизайн 19-дюймових колісних дисків JUKE Kiiro запозичений у топової комплектації Tekna, але в цій моделі вони забарвлені в чорний колір.

Дзеркала та кромки даху прикрашає витончений візерунок, а сама лінія даху, зміщеного ближче до задньої частини автомобіля, наче сформована потоком вітру чи під дією швидкості.

Сидіння оббиті екошкірою сірого кольору Metallic Grey. На додачу до цього нового матеріалу передні й задні сидіння прикрашає жовте декоративне прострочування, яке теж можна побачити на центральному підлокітнику, центральній консолі, передніх дверях та м’якій оббивці передньої панелі. Також на центральній консолі перед селектором коробки передач розміщена алюмінієва пластина.

Особлива версія Juke Kiiro буде випущена обмеженою партією у 5000 одиниць, 40 з яких будуть доступні в Україні, і вийде на ринок після попередніх особливих версій першого покоління JUKE під назвою Kuro (чорний) та Shiro (білий).