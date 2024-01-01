Nissan закрывает семь заводов и увольняет 20 тысяч человек

После провала переговоров о слиянии с Honda и падения продаж в США и КНР автопроизводитель понес убытки в размере более $4,5 млрд, сообщает Укравтопром.

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Nissan планирует закрыть семь заводов, что приведет к потере 20 000 рабочих мест по всему миру.

К 2027 году компания сократит количество своих заводов с 17 до 10 и имеет целью сэкономить в общей сложности $3,4 млрд.

Nissan также пересмотрит свою цепочку поставок, чтобы получать больше деталей от меньшего количества поставщиков для экономии средств.

Новый гендиректор компании Иван Эспиноза заявил, что Nissan сосредоточится на прибыльности, а не на объемах производства.