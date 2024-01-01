Ночью на автомобильных пунктах пропуска будет видно, хоть иголки собирай

Улучшение освещения на пунктах пропуска через государственную границу проводится при содействии проекта USAID "Экономическая поддержка Украины". Для улучшения освещения ночью заменяются все фонари на ключевых пунктах пропуска.

Как сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, в течение апреля и мая установили 381 светодиодную лампу на восьми пунктах пропуска: Дзвинково-Лонья, Косино-Барабаш, Вилок-Тисабеч, Малый Березный-Убля, Солотвино-Сигету Мармацией, Чоп (Тиса)-Загонь, Лужанка-Берегшурань и Ужгород - Вишне Немецкое.

Читайте также Две границы получат один пункт пропуска: три в одном будет позже

Всего в Закарпатской области на границе Украины с Венгрией, Словакией и Румынией к настоящему времени заменили 875 светодиодных ламп. Эти пункты пропуска являются одними из приоритетных на западных границах Украины, которые первую очередь подпадают под модернизируем для укрепления экспортной логистической инфраструктуры Украины.

Повсюду установлены фонари с экономичными лампами, выдающие приятное и успокаивающие освещение. Фото: Агентства восстановления

Как отмечается в официальном сообщении Агентства восстановления, улучшение систем освещения необходимо для бесперебойного выполнения таможенных и пограничных формальностей и обеспечения безопасного и эффективного движения грузов и путешественников.

Акцент делается повышение стандартов в культуре обслуживания водителей и пассажиров, их комфорте при пересечении границы. Также модернизация направлена на снижение затрат в обслуживании пунктов пропуска, уменьшение потребления электроэнергии и более прочную и устойчивую пограничную инфраструктуру.