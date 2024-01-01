Українським пунктам пропуску "засвітили" по повній програмі

Покращення освітлення на пунктах пропуску через державний кордон проводиться за сприяння проєкту USAID "Економічна підтримка України". Для покращення освітлення вночі замінюються усі ліхтарі на ключових пунктах пропуску.

Як повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, впродовж квітня та травня встановили 381 світлодіодну лампу на восьми пунктах пропуску: Дзвінкове-Лонья, Косино-Барабаш, Вилок-Тісабеч, Малий Березний-Убля, Солотвино-Сігету Мармацієй, Чоп (Тиса)-Загонь, Лужанка-Берегшурань та Ужгород - Вишнє Нємецьке.

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Загалом в Закарпатській області на кордоні України з Угорщиною, Словаччиною та Румунією до сьогоднішнього дня замінили 875 світлодіодних ламп. Ці пункти пропуску є одними із пріоритетних на західних кордонах України, які в першу чергу підпадають під модернізацію для зміцнення експортно-логістичної інфраструктури України.

Повсюди встановлено ліхтарі з економічними лампами, що видають приємне та заспокійливе для очей освітлення. Фото: Агентства відновлення

Як зазначається в офіційному повідомленні Агентства відновлення, покращення систем освітлення є необхідним для безперебійного виконання митних та прикордонних формальностей і забезпечення безпечного та ефективного руху вантажів й мандрівників.

Акцент робиться підвищення стандартів у культурі обслуговування водіїв та пасажирів, їх комфорті при перетині кордону. Також модернізація спрямована на зниження витрат в обслуговуванні пунктів пропуску, зменшення споживання електроенергії та більш міцну і стійку прикордонну інфраструктуру.