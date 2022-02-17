За прошлый год финская Nokian Tyres увеличила продажи в Украине на 41%, в то время как шинный рынок вырос на 22%. Речь идет о рынке премиальных и средних брендов шин.

Генеральный директор Nokian Tyres Украина Константин Анисимов сообщил журналистам на ежегодной пресс-конференции, что по результатам года финский шинный бренд существенно нарастил продажи и долю рынка. В частности, в регионе Центрально-Восточной Европы, куда по классификации Nokian Tyres фактически входит вся Европа кроме Скандинавии, Украина находится на пятом месте по количеству проданных шин Nokian Tyres. По этому показателю она уступает только Германии, Польше, Чехии и Франции.

Прирост продаж продукции компании в сегменте шин премиум и среднего класса в 2021 году по сравнению с прошлым годом на украинском рынке составил 41%, в то время как общий рост на этом рынке – +22%.

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Больше всего выросли продажи шин Nokian Tyres больших размеров – например, шины диаметром 18 дюймов украинцы покупали почти в три раза чаще, чем год назад. Еще одно достижение компании – существенное уменьшение рекламаций на продукцию. Сегодня украинцы жалуются на качество одной из 5500 проданных шин, а раньше – гораздо чаще. Такая ситуация выглядит оптимистично еще и из-за действия расширенной гарантии, которую предоставляет финский производитель на свою продукцию. Она означает, что Nokian Tyres отремонтирует или заменит шину, поврежденную на дороге в течение первого года эксплуатации.

В 2022 году Nokian Tyres презентует на рынке Украины несколько новых моделей шин. Одна из них – шина для тяжелых условий эксплуатации Outpost AT. Он подходит для езды по бездорожью, болоту, карьерам, гористой местности и т. д. Ее протектор имеет глубокие канавки и объемные 3-D ламели, а в конструкцию шины включены арамидные волокна, что позволило усилить боковины и сделать шины более устойчивыми к ударам и порезам.

Новая серия зимних шипованных шин Hakkapeliitta R5 для легковых автомобилей и внедорожников поступит в продажу осенью этого года. Новинка имеет существенно улучшенные показатели сцепления на льду поровну с предшественницей, комфорт и лучшую маневренность на разных поверхностях в условиях меняющейся зимы.

Прекрасных показателей сцепления на льду удалось достичь благодаря уникальной технологии Arctic Grip Crystals. Микроскопические кристаллы, которые добавляют к резиновой смеси протектора, работают как встроенные шипы, создавая острые прочные края для сцепления внутри резины. Во время износа шины кристаллы проявляются на поверхности и активируют столь необходимый запас сцепления.

Кроме этого, шины Hakkapeliitta R5 EV имеют прочную структуру и усиленный профиль протектора. Прочная структура обеспечивает хорошую стабильность, а протектор рассчитан на высокий крутящий момент и большие нагрузки на колеса. Более низкое сопротивление качению увеличивает запас хода автомобиля. К тому же смесь Green Trace была специально оптимизирована для использования в шинах для электромобилей и дополнительного уменьшения сопротивления качению.