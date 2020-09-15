Владелец Nokian Hakka Green 3 сможет экономить топливо и проехать на ней больше других.

В преддверии зимнего сезона финская шинная компания Nokian Tyres разработала линейку летних шин, которая будет доступна уже с весны 2021 года. Это шина для легковых автомобилей Nokian Hakka Green 3, для фургонов и микроавтобусов Nokian Hakka VAN и бюджетные шины для легковых авто и кроссоверов Nokian Nordman SZ2 и Nokian Nordman S2 SUV.

Также в тему: Какие шины безопасны летом

Nokian Hakka Green 3

Новые летние шины Nokian Hakka Green 3 созданы для дождливых зим Северной Европы. У них рисунок, который быстро выводит воду из-под протектора, поэтому обеспечивают стабильность и сбалансированность в дождливую погоду. Кроме того, разработчики обещают пробег на одной шине, что составляет 135% от пробега шины-предшественницы – Hakka Green 2. А это может быть до 10 000 км – целый сезон! Еще одна приятная характеристика – экономичность шины. Она может обеспечить экономию горючего до 0,6 л на 100 км пути.

Nokian Hakka VAN

Nokian Hakka VAN – это премиальные летние шины для фургонов и кемперов. Производитель шины знает, что такой транспорт используется на плохих дорогах, поэтому усилил боковину покрышки арамидным волокном. Также шина меньше изнашивается и лучше чувствует себя на мокрых поверхностях. Кроме того, шина оборудована канавками, которые самостоятельно выталкивают камни, попавшие в нее. Так обеспечивается больший срок эксплуатации и более высокая износостойкость продукта.

Nokian Nordman

Под брендом Nordman компания Nokian Tyres выпускает бюджетные версии прошлых поколений моделей Nokian. Поэтому следующим летом к линейке присоединится Nokian Nordman SZ2 (фото вверху, скоростные летние шины для спортивного стиля вождения) и Nordman S2 SUV (фото внизу, шины для кроссоверов, которые можно использовать как на асфальте, так и на грунтовых дорогах).

Все шины выпущены в нескольких десятках типоразмеров и будут доступны в шинных магазинах и на шиномонтажах Vianor.

Напомним, что недавно Nokian Tyres представила шину для европейской зимы.