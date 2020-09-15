Власник NokianHakka Green 3 зможе економити пальне та проїхати на ній більше за інших.

Напередодні зимового сезону фінська шинна компанія Nokian Tyres розробила лінійку літних шин, яка буде доступною вже з весни 2021 року. Це шина для легкових автомобілів Nokian Hakka Green 3, для фургонів та мікроавтобусів Nokian Hakka VAN та бюджетні шини для легкових авто та кросоверів Nokian Nordman CZ2 та Nokian Nordman C2 SUV.

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NokianHakka Green 3

Нові літні шини NokianHakka Green 3 створені для дощових зим Північної Європи. Вони мають малюнок, який швидко виводить воду з-під протектора, тож забезпечують стабільність та збалансованість в дощову погоду. Окрім того, розробники обіцяють пробіг на одній шині, що становить 135% від пробігу шини-попередниці - HakkaGreen 2. А це може бути до 10 000 км – цілий сезон! Ще одна приємна характеристика – економічність шини. Вона може забезпечити економію пального до 0,6 л на 100 км шляху.

Nokian Hakka VAN

Nokian Hakka VAN – це преміальні літні шини для фургонів та кемперів. Виробник шини знає, що такий транспорт використовується на поганих дорогах, тож підсилив боковину покришки арамідним волокном. Також шина менше зношується та краще почувається на мокрих поверхнях. Окрім того, шина обладнана канавками, які самостійно виштовхують камінці, що потрапили в неї. Так забезпечується більший термін експлуатації та вища зносостійкість продукту.

Nordman

Під брендом Nordman компанія Nokian Tyres випускає бюджетні версії минулих поколінь моделей Nokian. Тож наступного літа до лінійки приєднається Nokian Nordman CZ2 (фото вверху, швидкісні літні шини для спортивного стилю керування) та Nordman C2 SUV (фото внизу, шини для кросоверів, які можна використовувати як на асфальті, так і на грунтових дорогах).

Всі шини випущені у кількох десятка типорозмірів та будуть доступні в шинних магазинах та на шиномонтажах Vianor.

Нагадаємо, що нещодавно Nokian Tyres представила шину для європейської зими.