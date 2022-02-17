За минулий рік фінська Nokian Tyres збільшила продажі в Україні на 41%, в той час як шинний ринок виріс на 22%. Мова йде про ринок преміальних та середніх брендів шин.

Генеральний директор Nokian Tyres Україна Костянтин Анісімов повідомив журналістам на річній пресконференції, що за результатами року фінський шинний бренд суттєво наростив продажі та частку ринку. Зокрема, в регіоні Центрально-Східної Європи, куди за класифікацією Nokian Tyres фактично входить вся Європа окрім Скандинавії, Україна знаходиться на п'ятому місці за кількістю проданих шин Nokian Tyres. За цим показником вона поступається лише Німеччині, Польщі, Чехії та Франції.

Приріст продажів продукції компанії в сегментах шин преміум- та середнього класу у 2021 році у порівнянні з минулим роком на українському ринку становив 41%, в той час, як загальний ріст на цьому ринку – +22%.

Також цікаво Nokian Tyres представила лінійку літніх шин

Найбільше виросли продажі шин Nokian Tyres великих розмірів – наприклад, шини діаметром 18 дюймів українці купували майже втричі частіше, аніж рік тому. Ще одне досягнення компанії – суттєве зменшення рекламацій на продукцію. Сьогодні українці жаліються на якість однієї з 5500 проданих шин, а раніше – набагато частіше. Така ситуація виглядає оптимістично ще й через дію розширеної гарантії, яку надає фінський виробник на свою продукцію. Вона означає, що Nokian Tyres відремонтує чи замінить шину, пошкоджену на дорозі протягом першого року експлуатації.

У 2022 році Nokian Tyres презентує на ринку України кілька нових моделей шин. Одна з них – шина для важких умов експлуатації Outpost AT. Вона підходить для їзди бездоріжжям, болотом, кар'єрами, гористою місцевістю тощо. Її протектор має глибокі канавки та об'ємні 3-D ламелі, а в конструкцію шини включено арамідні волокна, що дозволило посилити боковини і зробити шини більш стійкими до ударів і порізів.

Нова серія зимових нешипованих шин Hakkapeliitta R5 для легкових автомобілів та позашляховиків надійде у продаж восени цього року. Новинка має суттєво покращені показники зчеплення на льоду порівно з попередницею, комфорт та кращу маневреність на різних поверхнях за умов мінливої зими.

Прекрасних показників зчеплення на льоду вдалося досягнути завдяки унікальній технології Arctic Grip Crystals. Мікроскопічні кристали, які додають до гумової суміші протектора, працюють як вбудовані шипи, створюючи гострі міцні краї для зчеплення всередині гуми. Під час зносу шини кристали проявляються на поверхні та активують такий необхідний запас зчеплення.

Крім цього, шини Hakkapeliitta R5 EV мають міцну структуру і посилений профіль протектора. Міцна структура забезпечує добру стабільність, а протектор розрахований на високий крутний момент і великі навантаження на колеса. Нижчий опір коченню збільшує запас ходу автомобіля. До того ж суміш Green Trace була спеціально оптимізована для використання в шинах для електромобілів і додаткового зменшення опору кочення.