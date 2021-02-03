В австралийском штате Виктория замечен Mercedes-AMG C 43 Estate с очень особенным номерным знаком, который стоит намного дороже самого автомобиля. Стоимость таблички с единственной цифрой составляет 2,5 миллиона австралийских долларов.

Универсал Mercedes-AMG с уникальным номерным знаком был замечен на улицах Мельбурна. Номер с цифрой "1" был выпущен в 1932 году и с тех пор все еще законно используется и с каждым годом растет в цене.

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Уникальный номерной знак – это черная табличка с цифрой "1" и сокращенным названием австралийского штата Виктория – "Vic". Номер предназначался для автомобиля одного у госслужащих Мельбурна, однако в администрации не смогли договориться, чей автомобиль будет украшать первый номер и уникальный номерной знак передали в департамент регистрации автомобилей, где он хранился до 1984 года.

В 1984 году номерной знак выставили на аукцион, где его приобрел анонимный покупатель за 165 тысяч австралийских долларов. Эксклюзивный номер переходил от одного владельца и автомобиля к другому и с каждым годом продолжал расти в цене.

Сначала номерной знак "1" зарегистрировали на Saab 9000 Turbo. Впоследствии уникальная табличка украшала Ferrari, Rolls-Royce, несколько моделей Porsche и Mercedes-AMG. Нынешний покупатель установил номерной знак на Mercedes-AMG C 43 Estate. За уникальный номер с 80-летней историей владелец заплатил 2,5 миллиона австралийских долларов.

Автомобилисты из штата Виктория оказались страстными поклонниками исторических номерных табличек и известно несколько примеров их покупки за бешеные деньги. Так, в прошлом году на аукционе номер "26" был продан за 1,1 млн австралийских долларов. Номер "101" ушел с молотка в 2018 году за 510 тысяч австралийских долларов. А в Instagram даже можно найти страницу, полностью посвященную историческим номерам в Австралии.