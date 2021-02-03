В австралійському штаті Вікторія помічений Mercedes-AMG C 43 Estate з дуже особливим номерним знаком, який коштує набагато дорожче самого автомобіля. Вартість таблички з єдиною цифрою становить 2,5 мільйона австралійських доларів.

Універсал Mercedes-AMG з унікальним номерним знаком був помічений на вулицях Мельбурна. Номер з цифрою “1” був випущений у 1932 році і з тих пір все ще законно використовується і з кожним роком зростає в ціні.

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Унікальний номерний знак – це чорна табличка з цифрою “1” та скороченою назвою австралійського штату Вікторія – “Vic”. Номер призначався для автомобіля одного в держслужбовців Мельбурна, однак в адміністрації не змогли домовитись, чий автомобіль прикрашатиме перший номер і унікальний номерний знак передали в департамент реєстрації автомобілів, де він зберігався до 1984 року.

У 1984 році номерний знак виставили на аукціон, де його придбав анонімний покупець за 165 000 австралійських доларів. Ексклюзивний номер переходив від одного власника та автомобіля до іншого і з кожним роком продовжував рости в ціні.

Спочатку номерний знак “1” зареєстрували на Saab 9000 Turbo. Згодом унікальна табличка прикрашала Ferrari, Rolls-Royce, кілька моделей Porsche та Mercedes-AMG. Нинішній покупець встановив номерний знак на Mercedes-AMG C 43 Estate. За унікальний номер з 80-річною історією власник заплатив 2,5 мільйона австралійських доларів .

Автомобілісти зі штату Вікторія виявились пристрасними шанувальниками історичних номерних табличок і відомо кілька прикладів їх купівлі за шалені гроші. Так, минулого року на аукціоні номер “26” був проданий за 1,1 млн австралійських доларів. Номер “101” пішов з молотка у 2018 році за 510 000 австралійських доларів. А в Instagram навіть можна знайти сторінку, повністю присвячену історичним номерам в Австралії.