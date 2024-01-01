Новая версия стеклоочистителя Bosch для Scania: что изменилось

Грузовики Scania оснащаются стеклоочистителями с дополнительной системой омывания ветрового стекла. Это специальная трубка с несколькими отверстиями, прикреплена к раме стеклоочистителя, что обеспечивает равномерное орошение ветрового стекла.

Разработанная технология стеклоочистителя и омывателя лучше очищает ветровое стекло и улучшает видимость. Однако следует учесть, что не каждый "дворник" с прилавка вторичного рынка может быть оснащен оригинальной системой омывателя Scania.

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Компания Bosch недавно выпустила специальный стеклоочиститель для использования на новых моделях грузовиков Scania. Он получил номер заказа 3 397 015 664 (короткий номер N78) и предназначен для монтажа оригинального элемента системы стеклоомывателя.

Видимость из автомобиля - одна из главных предпосылок безопасного вождения. За чистое стекло отвечают щетки стеклоочистителя. Щетки Bosch - одни из самых популярных на рынке, и недаром. Ведь они выпускаются практически для всех автомобилей, к тому же можно выбрать из нескольких моделей - по цене и уровню технологичности. Рекламная информация

Графическая схема демонтажа (вверху) и установки (внизу) нового стеклоочистителя Twin N78. Инфографика: Bosch

Новый "дворник" Bosch имеет усовершенствованное крепление к рычагу стеклоочистителя. Рычаг оригинального исполнения оснащен стандартным крючком 4х8 мм, но из-за специфики работы стандартные адаптеры в этом случае не работают.

Разработчики также сообщают, что упомянутый адаптер крепления для дворника Bosch N78 получил дополнительный фиксационный механизм. Он предотвращает отсоединение стеклоочистителя во время работы.

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Замена стеклоочистителя не сложная. При необходимости трубка с отверстиями крепится к раме дворника на двух пластиковых зажимах, которые нужно отсоединить от дворника, который был в употреблении, и поместить в новый. Вот и все, "дворник" готов к работе.