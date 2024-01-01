Нова версія склоочисника Bosch для Scania: що змінилося

Вантажівки Scania оснащуються склоочисниками з додатковою системою омивання вітрового скла. Це спеціальна трубка з кількома отворами, прикріплена до рами склоочисника, що забезпечує рівномірне зрошування вітрового скла.

Розроблена технологія склоочисника та омивача краще очищає вітрове скло та поліпшує видимість. Однак слід врахувати, що не кожен склоочисник з прилавка вторинного ринку може бути оснащений оригінальною системою омивача Scania.

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Компанія Bosch нещодавно випустила спеціальний склоочисник для використання на нових моделях вантажівок Scania. Він отримав номер замовлення 3 397 015 664 (короткий номер N78) і призначений для монтажу оригінального елементу системи склоомивача.

Видимість з автомобіля - одна з головних передумов безпечного водіння. За чисте скло відповідають щітки склоочисника. Щітки Bosch - одні з найпопулярніших на ринку, і недарма. Адже вони випускаються практично для усіх автомобілів, до того ж можна вибрати з кількох моделей - за ціною та рівнем технологічності. Рекламна інформація

Графічна схема демонтажу (вгорі) та встановлення (внизу) нового склоочисника Twin N78. Інфографіка: Bosch

Новий склоочисник Bosch має вдосконалене кріплення до важеля склоочисника. Важіль оригінального виконання оснащений стандартним гачком 4х8 мм, але через специфіку роботи стандартні адаптери в цьому випадку не працюють.

Розробники також повідомляють, що згаданий адаптер кріплення для склоочисника Bosch N78 отримав додатковий фіксаційний механізм. Він запобігає від'єднанню склоочисника під час роботи.

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Заміна склоочисника не складна. При потребі трубка з отворами кріпиться до рами склоочисника на двох пластикових затискачах, які потрібно від'єднати від склоочисника, який був у вжитку, і помістити в новий. От і все, "двірник" готовий до роботи.