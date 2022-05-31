Фото танков недавно были обнародованы украинскими военными.
В соцсетях появилось несколько фото, на которых видно основной боевой танк Вооруженных Сил Украины Т-84 на фронте войны против рашистов, сообщает Defense Express.
Первое изображение украинского Т-84У появилось в соцсетях еще 8 мая 2022 года. Правда, место применения этого танка неизвестно.
Второе фото датировано 28 мая 2022 года. Вероятно, это Восток Украины.
Т-84 – основной боевой танк украинского производства. Создан Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А. А. Морозова.
Впервые Т-84 был представлен в Объединенных Арабских Эмиратах в 1995 году на международной выставке военной техники.
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Сравнивая Т-84 с его советским предшественником Т-80УД, в Т-84 можно выделить следующие отличия:
- Улучшенная броня;
- Новая башня;
- Новая динамическая защита;
- Двигатель мощностью 1200 л.с. вместо 1000-сильного у Т-80УД;
- Система навигационного обеспечения;
Главное отличие Т-84 от Т-80УД – лучший двигатель. Танк оснащен турбодизельным двигателем 6ТД-2. Мощность 6ТД-2 составляет примерно 1200 л. Также есть более мощный вариант Т-84, оснащенный двигателем 6ТД-3 мощностью около 1300 л.с.
Т-84 – это базовая модификация танка. Зрительно отличается от Т-80УД последних выпусков блоками системы “Штора” на башне. Более известный Т-84У “Оплот” – это модификация Т-84 с заменой российских комплектующих украинскими. Внешне он отличается конструкцией динамической защиты и увеличенными бортовыми экранами.