Фото танков недавно были обнародованы украинскими военными.

В соцсетях появилось несколько фото, на которых видно основной боевой танк Вооруженных Сил Украины Т-84 на фронте войны против рашистов, сообщает Defense Express.

Первое изображение украинского Т-84У появилось в соцсетях еще 8 мая 2022 года. Правда, место применения этого танка неизвестно.

Rare sighting: A good look at the front of a Ua T-84, only time I've seen one for sure so far. Unsure location but posted 6 days ago, the vegetation looks right for this time of year.



Thanks to @PPoutsup for the very interesting find, give him a follow.https://t.co/ymfsno8Be3 pic.twitter.com/MhUJHzsNm3 — TankDiary (@TankDiary) May 8, 2022

Второе фото датировано 28 мая 2022 года. Вероятно, это Восток Украины.

#Ukraine: Ukrainian T-84 tank, most likely somewhere in the east. These are very rare. pic.twitter.com/7nB8q9fTbW — Arslon Xudosi 🇺🇦 (@Arslon_Xudosi) May 28, 2022

Т-84 – основной боевой танк украинского производства. Создан Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А. А. Морозова.

Впервые Т-84 был представлен в Объединенных Арабских Эмиратах в 1995 году на международной выставке военной техники.

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Сравнивая Т-84 с его советским предшественником Т-80УД, в Т-84 можно выделить следующие отличия:

Улучшенная броня;

Новая башня;

Новая динамическая защита;

Двигатель мощностью 1200 л.с. вместо 1000-сильного у Т-80УД;

Система навигационного обеспечения;

Главное отличие Т-84 от Т-80УД – лучший двигатель. Танк оснащен турбодизельным двигателем 6ТД-2. Мощность 6ТД-2 составляет примерно 1200 л. Также есть более мощный вариант Т-84, оснащенный двигателем 6ТД-3 мощностью около 1300 л.с.

Т-84 – это базовая модификация танка. Зрительно отличается от Т-80УД последних выпусков блоками системы “Штора” на башне. Более известный Т-84У “Оплот” – это модификация Т-84 с заменой российских комплектующих украинскими. Внешне он отличается конструкцией динамической защиты и увеличенными бортовыми экранами.