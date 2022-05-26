Фото, видео и характеристики модернизированных российских танков Т-62.

Из-за многочисленных потерь бронетехники враг снимает с хранения советские образцы вооружения. Среди них – танки Т62, которые в 1962 году были приняты на вооружение Советской армии и выпускались до 1975 года. Всего на нескольких заводах СССР было выпущено около 20 тысяч танков Т-62, многие из них воевали в странах Африки.

Первые танки имели обозначение Т-62А, однако впоследствии выпускали модернизированные Т-62М и Т-62МВ, были также варианты для стран Азии и Африки. Стоимость танка Т-62 неизвестна, ведь они давно сняты с производства и не закупались оборонными ведомствами.

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Российский Т-62М, который перебросили в Украину, оборудован комплексом управляемого вооружения «Шексна».

А модернизированный вариант танка Т-62М с навесной динамической защитой, но без дополнительной броневой защиты башни и корпуса получил обозначение Т-62МВ.

На сегодня эти танки устаревшие, ведь имеют слабое бронирование и пушку калибра 115-мм. То есть в бою с более современными Т-72 у советской техники нет шансов. Не говоря уже о ПТУР “Стугна-М”, “Джавелине” или NLAW.

Россияне начали использовать Т-62 в войне против Украины сравнительно недавно. Хотя еще в прошлом году партия таких танков была расконсервирована в Бурятии и перемещена к границе Украины в Ростовскую область. Кроме того, в мае 2022 года был замечен поезд, который двигался в направлении Украины, загружен партией расконсервированных танков Т-62.

Также российская армия сняла с хранения танки из 943-го Центра обеспечения мобилизационного развертывания в Новоозерном, что на территории оккупированного Крыма.

Скорее всего, рашисты будут применять бронетехнику на южном направлении, чтобы сдержать наступление украинской армии на Николаевском и Херсонском направлениях.