Фото, відео та характеристики модернізованих російських танків Т-62.

Через численні втрати бронетехніки ворог знімає зі зберігання радянські зразки озброєння. Серед них – танки Т62, які у 1962 році були прийнятий на озброєння Радянської армії та випускалися до 1975 року. Всього на кількох заводах СРСР було випущено близько 20 тисяч танків Т-62, багато з них воювали в країнах Африки.

Перші танки мали позначення Т-62А, однак згодом випускали модернізовані Т-62М та Т-62МВ, були також варіанти для країн Азії та Африки. Вартість танка Т-62 невідома, адже вони давно зняті з виробництва те на закуповувались оборонними відомствами.

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Російський Т-62М, який перекинули в Україну, обладнаний комплексом керованого озброєння «Шексна».

А модернізований варіант танка Т-62М з навісним динамічним захистом, але без додаткового броньованого захисту башти та корпусу отримав позначення Т-62МВ.

На сьогодні ці танки застарілі, адже мають слабке бронювання і гармату калібру 115-мм. Тобто в бою з більш сучасними Т-72 у радянської техніки немає шансів. Не кажучи вже про ПТУР “Стугна-М”, “Джавелін” чи NLAW.

Росіяни почали використовувати Т-62 у війни проти України порівняно недавно. Хоча ще торік партія таких танків була розконсервована у Бурятії та переміщена до кордону України в Ростовську область. Окрім того, у травні 2022 року був помічений потяг, який рухався у напрямку України, завантажений партією розконсервованих танків Т-62.

Також російська армія зняла зі зберігання танки з 943-го центру забезпечення мобілізаційного розгортання в Новоозерному, що на території окупованого Криму.

Швидше за все, рашисти застосовуватимуть бронетехніку на південному напрямку, щоб стримати наступ української армії на Миколаївському та Херсонському напрямах.