Фото танків нещодавно були оприлюднені українськими військовими.
У соцмережах з’явились кілька фото, на яких видно основний бойовий танк Збройних Сил України Т-84 на фронті війни проти рашистів, повідомляє Defense Express.
Перше зображення українського Т-84У з’явилось в соцмережах ще 8 травня 2022 року. Щоправда, місце застосування цього танка невідоме.
Друге фото датоване 28 травня 2022 року. Ймовірно, це Схід України.
Т-84 — основний бойовий танк українського виробництва. Створений Харківським конструкторським бюро з машинобудування імені А. А. Морозова.
Вперше Т-84 був представлений в Об'єднаних Арабських Еміратах 1995 на міжнародній виставці військової техніки.
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Порівнюючи Т-84 з його радянським попередником Т-80УД, у Т-84 можна виділити такі відмінності:
- Покращена броня;
- Нова башта;
- Новий динамічний захист;
- Двигун, потужністю 1200 к.с. замість 1000-сильного у Т-80УД;
- Система навігаційного забезпечення;
Головна відмінність Т-84 від Т-80УД — кращий двигун. Танк оснащений турбодизельним двигуном 6ТД-2. Потужність 6ТД-2 становить приблизно 1200 к.с. Також є потужніший варіант Т-84, оснащений двигуном 6ТД-3 потужністю близько 1300 к.с.
Т-84 – це базова модифікація танку. Візуально відрізняється від Т-80УД останніх випусків блоками системи «Штора» на башті. Натомість більш відомий Т-84У «Оплот» – це модифікація Т-84 з заміною російських комплектуючих українськими. Зовні він відрізняється конструкцією динамічного захисту та збільшеними бортовими екранами.