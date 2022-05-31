Фото танків нещодавно були оприлюднені українськими військовими.

У соцмережах з’явились кілька фото, на яких видно основний бойовий танк Збройних Сил України Т-84 на фронті війни проти рашистів, повідомляє Defense Express.

Перше зображення українського Т-84У з’явилось в соцмережах ще 8 травня 2022 року. Щоправда, місце застосування цього танка невідоме.

Rare sighting: A good look at the front of a Ua T-84, only time I've seen one for sure so far. Unsure location but posted 6 days ago, the vegetation looks right for this time of year.



Thanks to @PPoutsup for the very interesting find, give him a follow.https://t.co/ymfsno8Be3 pic.twitter.com/MhUJHzsNm3 — TankDiary (@TankDiary) May 8, 2022

Друге фото датоване 28 травня 2022 року. Ймовірно, це Схід України.

#Ukraine: Ukrainian T-84 tank, most likely somewhere in the east. These are very rare. pic.twitter.com/7nB8q9fTbW — Arslon Xudosi 🇺🇦 (@Arslon_Xudosi) May 28, 2022



Т-84 — основний бойовий танк українського виробництва. Створений Харківським конструкторським бюро з машинобудування імені А. А. Морозова.

Вперше Т-84 був представлений в Об'єднаних Арабських Еміратах 1995 на міжнародній виставці військової техніки.

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Порівнюючи Т-84 з його радянським попередником Т-80УД, у Т-84 можна виділити такі відмінності:

Покращена броня;

Нова башта;

Новий динамічний захист;

Двигун, потужністю 1200 к.с. замість 1000-сильного у Т-80УД;

Система навігаційного забезпечення;

Головна відмінність Т-84 від Т-80УД — кращий двигун. Танк оснащений турбодизельним двигуном 6ТД-2. Потужність 6ТД-2 становить приблизно 1200 к.с. Також є потужніший варіант Т-84, оснащений двигуном 6ТД-3 потужністю близько 1300 к.с.

Т-84 – це базова модифікація танку. Візуально відрізняється від Т-80УД останніх випусків блоками системи «Штора» на башті. Натомість більш відомий Т-84У «Оплот» – це модифікація Т-84 з заміною російських комплектуючих українськими. Зовні він відрізняється конструкцією динамічного захисту та збільшеними бортовими екранами.