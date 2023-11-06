Пресс-служба Армии обороны Израиля 5 ноября опубликовала в Twitter фото вовлеченного в бои новейшего бронетранспортера Eitan.

Эта разработка в серийном производстве с конца прошлого года, однако в оборонное ведомство Израиля стартовая партия попала только в мае этого года. Первые боевые операции пришлись на начало вторжения ХАМАС на территорию Израиля.

Из открытых источников известно, что боевое крещение машина приняла во время обороны учебной военной базы “Бахад 4” в районе в Зикиме, куда враг направил свои атаки в первые часы войны. Восьмиколесная бронированная 35-тонная машина, пришедшая на замену гусеничному бронетранспортеру M113, умело прошла все боевые испытания.

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Новая машина считается инновационной по комплектациям цифровыми решениями и бронированной защитой. Он здесь на уровне Stanag 4569 lvl 4. Настоящий стандарт предусматривает пять уровней защиты с переходом роста от первого к пятому этапам защищенности машины, экипажа и десанта.

Новейший бронетранспортер Eitan в боевых и полевых условиях работы. Фото: Минобороны Израиля

Наивысший уровень предусматривает противоснарядную защиту от 25 мм бронебойного подкалиберного снаряда на дистанции 500 метров при скорости 1258 м/с и противоосколочную защиту при взрыве 155 мм осколочно-фугасного снаряда на дистанции 25 м.

В салоне новичок бронетехники может перевозить до 12 человек: 3 члена экипажа (командир, водитель, оператор боевого модуля) и 9 десантников. Максимальная шоссейная скорость 8-метровой в длину и почти 3-метровой по ширине (и столько же по высоте) машины составляет 90 км/ч.

Указанная скорость достигается благодаря дизельному двигателю MTU 8V199 мощностью 750 л.с. Такой силовой потенциал соответствует названию броневика Eitan, что в переводе с иврита означает сильный, стойкий, жесткий.