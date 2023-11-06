Пресслужба Армії оборони Ізраїлю 5 листопада опублікувала в Twitter фото залученого в боях новітнього бронетранспортера Eitan.

Ця розробка у серійному виробництві з кінця минулого року, однак до оборонного відомства Ізраїлю стартова партія потрапила лише у травні нинішнього року. Перші бойові операції припали на початок вторгнення ХАМАСу на територію Ізраїлю.

З відкритих джерел відомо, що бойове хрещення машина прийняла під час оборони навчальної військової бази "Бахад 4" в районі в Зікімі, куди ворог спрямував свої атаки у перші години війни. Восьмиколісна броньована 35-тонна машина, що прийшла на заміну гусеничному бронетранспортеру M113, вправно пройшла усі бойові випробування.

Читайте також Що говорять українські військові про бронетранспортер М113

Нова машина вважається інноваційною за комплектаціями цифровими рішеннями й броньованим захистои. Він тут на рівні Stanag 4569 lvl 4. Цей стандарт передбачає п'ять рівнів захисту з переходом зростання від першого до п'ятого етапів захищеності машини, екіпажу та десанту.

Новітній бронетранспортер Eitan в бойових та польових умовах роботи. Фото: Міноборони Ізраїлю

Найвищий рівень передбачає протиснарядний захист від 25 мм бронебійного підкаліберного снаряда на дистанції 500 метрів при швидкості того 1258 м/с та протиуламковий захист при вибуху 155 мм осколково-фугасного снаряда на дистанції 25 м.

В салоні новачок бронетехніки може перевозити до 12 осіб: 3 члени екіпажу (командир, водій, оператор бойового модуля) і 9 десантників. Максимальна шосейна швидкість 8-метрової у довжину та майже 3-метрової по ширині (і стільки ж по висоті) машини становить 90 км/год.

Зазначена швидкість досягається завдяки дизельному двигуну MTU 8V199 потужністю 750 к.с. Такий силовий потенціал відповідає назві броньовика Eitan, що в перекладі з івриту означає сильний, стійкий, твердий.