Неизвестный покупатель заплатил за машину $34,300.

23 июля на страховом аукционе IAAI продали разбитый BMW i4. Он выпущен совсем недавно – в феврале 2022 года, владельцу удалось наездить всего 2000 миль (3,2 тысячи км). Этот черный заднеприводный электрический BMW новым стоил 55 тысяч долларов. За разбитый отдали $34 300.

Водитель наверняка не успел затормозить, ведь удар произошел в переднюю часть машины, почти все подушки безопасности сработали. Кроме повреждений кузова и систем безопасности машина имеет так называемые “механические” проблемы, какие – неизвестно. Однако под огромным капотом электромобиля спрятана масса шлангов и систем. Возможно, повредилась одна из них.

Напомним, что Chevrolet Bolt стал новейшим электромобилем в США

Вряд ли BMW i4 купили в Украине. Хотя “электрички” у нас сейчас на пике популярности, желающие починить такой автомобиль столкнутся с огромными проблемами в поиске запчастей и специалистов по восстановлению новейших систем BMW. Ведь даже американские страховщики сочли, что его восстановление будет стоить больше, чем новая машина – более 57 тысяч долларов.