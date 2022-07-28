Невідомий покупець заплатив за машину $34 300.

23 липня на страховому аукціоні IAAI продали розбитий BMW i4. Він випущений зовсім нещодавно – у лютому 2022 року, власнику вдалось наїздити всього 2000 миль (3,2 тисячі км). Це чорний задньопривідний електричний BMW новим коштував 55 тисяч доларів. За розбитий віддали $34 300.

Водій, напевне, не встиг загальмувати, адже удар стався в передню частину машини, майже всі подушки безпеки спрацювали. Окрім пошкоджень кузова та систем безпеки, машина має так звані «механічні» проблеми, які – невідомо. Однак під величезним капотом електромобіля заховано маса шлангів та систем. Можливо, пошкодилась якась із них.

Нагадаємо, що Chevrolet Bolt став найновішим електромобілем у США

Навряд чи BMW i4 купили в Україні. Хоча «електрички» у нас зараз на піку популярності, бажаючі відремонтувати такий автомобіль стикнуться з величезними проблемами у пошуку запчастин та фахівців з відновлення найновіших систем BMW. Адже навіть американські страховики порахували, що його відновлення буде коштувати більше, ніж нова машина – понад 57 тисяч доларів.