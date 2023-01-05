Танк должен был идти на экспорт в теплые страны, но он быстро закончил свою "жизнь" в Украине.

Российская армия лишилась первого танка Т-90С во время боевых действий в Украине. Фотоподтверждение первого уничтоженного танка этого типа идентифицировали OSINT-исследователи проекта Oryx.

Аналитик проекта Якуб Яновский написал в Twitter: "Похоже, это действительно первая потеря российских Т-90С в Украине".

Looks как it really is the 1st Russian T-90S loss in Ukraine.



Полагая, что reported size Russian tank fleet and reservas, have redirect/steal export tanks says a lot of Russian losses and problems repairing/reactivating remaining tanks. https://t.co/eZaiAXIqOC — Jakub Janovsky (@Rebel44CZ) January 4, 2023

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В октябре военные обозреватели предполагали, что Россия мобилизовала танки, первоначально предназначавшиеся для экспорта в Алжир, Туркменистан или Вьетнам.

Т-90С – это экспортный вариант российского танка Т-90. Он имеет ряд отличий в комплектации. В частности, у него новая башня с усовершенствованной системой управления огнем, автоматом подзарядки и пушкой. Также есть дополнительный пулемет, управляемый из кабины дистанционно.

Програмно-технический комплекс дает командиру полную картину боя. Также боевой машиной легче управлять благодаря автоматическому переключению передач и приводу поворота от штурвала.

Вместо инфракрасных прожекторов “Штора” танк имеет дополнительные блоки динамической защиты, которые вынесены через кронштейны впереди. Впрочем, это не спасло новейшую технику РФ от попадания украинскими воинами.