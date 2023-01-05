Танк должен был идти на экспорт в теплые страны, но он быстро закончил свою "жизнь" в Украине.
Российская армия лишилась первого танка Т-90С во время боевых действий в Украине. Фотоподтверждение первого уничтоженного танка этого типа идентифицировали OSINT-исследователи проекта Oryx.
Аналитик проекта Якуб Яновский написал в Twitter: "Похоже, это действительно первая потеря российских Т-90С в Украине".
Также интересно тест-драйв бронированного KrAZ Spartan с передовой
В октябре военные обозреватели предполагали, что Россия мобилизовала танки, первоначально предназначавшиеся для экспорта в Алжир, Туркменистан или Вьетнам.
Т-90С – это экспортный вариант российского танка Т-90. Он имеет ряд отличий в комплектации. В частности, у него новая башня с усовершенствованной системой управления огнем, автоматом подзарядки и пушкой. Также есть дополнительный пулемет, управляемый из кабины дистанционно.
Програмно-технический комплекс дает командиру полную картину боя. Также боевой машиной легче управлять благодаря автоматическому переключению передач и приводу поворота от штурвала.
Вместо инфракрасных прожекторов “Штора” танк имеет дополнительные блоки динамической защиты, которые вынесены через кронштейны впереди. Впрочем, это не спасло новейшую технику РФ от попадания украинскими воинами.