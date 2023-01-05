Танк мав йти на експорт в теплі країни, але він швидко закінчив своє "життя" в Україні.

Російська армія втратила перший танк Т-90С під час бойових дій в Україні. Фотопідтвердження першого знищеного танка цього типу ідентифікували OSINT-дослідники проєкту Oryx.

Аналітик проєкту Якуб Яновський написав у Twitter: “Схоже, це дійсно перша втрата російських Т-90С в Україні“.

Looks like it really is the 1st Russian T-90S loss in Ukraine.



Considering the reported size of the Russian tank fleet and reserves, having to redirect/steal export tanks says a lot about Russian losses and problems repairing/reactivating remaining tanks. https://t.co/eZaiAXIqOC — Jakub Janovsky (@Rebel44CZ) January 4, 2023

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У жовтні військові оглядачі припускали, що Росія мобілізувала танки, які першопочатково призначалися для експорту в Алжир, Туркменістан або В’єтнам.

Т-90С – це експортний варіант російського танка Т-90. Він має низку відмінностей у комплектації. Зокрема, у нього нова башта з вдосконаленою системою керування вогнем, автоматом заряджання та гарматою. Також є додатковий кулемет, який керується з кабіни дистанційно.

Програмно-технічний комплекс дає командиру повну картину бою. Також бойовою машиною легше керувати завдяки автоматичному перемиканню передач і приводу повороту від штурвала.

Замість інфрачервоних прожекторів «Штора» танк має додаткові блоки динамічного захисту, які винесені через кронштейни попереду. Втім, це не врятувало новітню техніку РФ від влучення українськими воїнами.