В портах Великобритании Jaguar Land Rover вынужден нанять дополнительное количество полицейских нарядов для охраны техники: кражи приобрели массовый характер.

В смету расходов британская компания Jaguar Land Rover заложила "несколько сотен тысяч фунтов". Это сделано для усиления контроля в контейнерных портах, чтобы помешать преступным группировкам, которые сейчас свободно себя там чувствуют из-за нехватки ресурсов полиции.

Директор компании JLR Патрик МакГилликадди и глобальный директор по финансовым услугам Крис Кент сообщили о дополнительном контроле на контейнерных объектах в Феликстоу, Тилбери и Саутгемптоне. Кражи продуктов Range Rover и Land Rover вышли на пик в последнее время. Но Кент говорит, что беспрецедентные инвестиции JLR в охрану портов решают более широкую проблему, которая касается многих представителей автомобильной промышленности.

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"Это проблема отрасли. Есть хорошо организованные, хорошо финансируемые преступные группировки, которые нацеливаются на наши драгоценные транспортные средства. Это может быть полное похищение транспортного средства или похищение через разборку автомобиля. Мы имеем оба фактора. В основном осуществляются кражи автомобилей и запчастей на экспорт", – рассказывает управляющий директор Jaguar Land Rover в Великобритании Патрик МакГилликадди.

Доказательства свидетельствуют, что большинство роскошных автомобилей, угнанных в Великобритании, включая продукцию JLR, вывозятся из Великобритании в контейнерах. Как целые изделия, до четырех транспортных средств на контейнер, или разобранные на запчасти, которых в контейнер входит значительно больше.

Новые модели Range Rover стали популярной мишенью для воров в Великобритании из-за их стоимости и технологии без ключа. Фото: Крис Рэтклифф, Bloomberg

Кент объясняет, что JLR уже отслеживает деятельность на Ближнем Востоке, где рейды на автомастерские позволяют им увидеть, как запчасти поступают и применяются для ремонта транспортных средств. Он также указал на контейнерные порты в Объединенных Арабских Эмиратах как на пункт распределения автомобилей и запчастей, поступающих в адрес стран Западной Африки или других рынков, таких как Россия.

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Мак Гилликадди уверен, что Министерство внутренних дел и полицейские департаменты должны направить больше ресурсов на борьбу с группировками. Ущерб идет большой. В том числе и из-за страховых выплат, поскольку "страхование выросло на 40, 50 процентов. Каждый платит, поэтому мы полны решимости решать эту проблему на корню".

У воров действуют отработанные каналы сбыта. Вот "протоптанная дорожка" в порт Момбаса с автомобилями, похищенными и отправленными из Великобритании. Фото: kenyainsights.com

Именно поэтому на повестке дня остро встал вопрос об остановке краж автомобилей не только JLR, но и всех других брендов. Для этого контроль в портах должен быть надежным, чтобы усложнить вывозить запчасти и похищенные транспортные средства из страны.

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Решение JLR заключается в том, чтобы инвестировать собственные деньги в охрану портов. При этом деньги направляются на полицейские ресурсы и специалистов, которые "специализируются на разоблачении преступлений и знают алгоритм, по которому действуют преступники".

Количество Range Rover, которые были похищены в Великобритании, упало более чем на 40% для последних моделей после того, как Jaguar Land Rover усилила функции безопасности в ответ на волну краж своих роскошных внедорожников. Фото: Landrover. com