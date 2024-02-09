В портах Великобританії Jaguar Land Rover змушений найняти додаткову кількість поліцейських нарядів для охорони техніки: крадіжки набули масового характеру.

В кошторис витрат британська компанія Jaguar Land Rover заклала "кілька сотень тисяч фунтів". Це зроблено для посилення контролю у контейнерних портах, щоб перешкодити злочинним угрупованням, які зараз вільно себе там почувають через брак ресурсів поліції.

Директор компанії JLR Патрік МакГіллікадді та глобальний директор з фінансових послуг Кріс Кент сповістили про додатковий контроль на контейнерних об’єктах у Фелікстоу, Тілбері та Саутгемптоні. Крадіжки продуктів Range Rover і Land Rover вийшли на пік останнім часом. Але Кент каже, що безпрецедентні інвестиції JLR в охорону портів розв'язують ширшу проблему, яка торкається багатьох представників автомобільної промисловості.

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"Це проблема галузі. Є добре організовані, добре фінансовані злочинні угруповання, які націлюються на наші дорогоцінні транспортні засоби. Це може бути повне викрадення транспортного засобу чи викрадення через розбирання автомобіля. Ми маємо обидва фактори. В основному здійснюються крадіжки автомобілів і запчастин на експорт”, – розповідає керуючий директор Jaguar Land Rover у Великобританії Патрік МакГіллікадді.

Докази свідчать, що більшість розкішних автомобілів, викрадених у Великій Британії, включно з продукцією JLR, вивозяться з Великої Британії в контейнерах. Як цілі вироби, до чотирьох транспортних засобів на контейнер, чи розібрані на запчастини, яких в контейнер входить значно більше.

Нові моделі Range Rover стали популярною мішенню для злодіїв у Великій Британії через їх вартість і технологію без ключа. Фото: Кріс Реткліфф, Bloomberg

Кент пояснює, що JLR вже відстежує діяльність на Близькому Сході, де рейди на автомайстерні дозволяють їм побачити, як запчастини надходять і застосовуються для ремонту транспортних засобів. Він також вказав на контейнерні порти в Об’єднаних Арабських Еміратах як на пункт розподілу автомобілів і запчастин, що надходять на адресу країн Західної Африки чи інших ринків, таких як Росія.

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Мак Гіллікадді впевнений, що Міністерство внутрішніх справ і поліцейські департаменти повинні спрямувати більше ресурсів на боротьбу з угрупованнями. Шкода йде велика. В тому числі й через страхові виплати, оскільки "страхування зросло на 40, 50 відсотків. Кожен платить, тому ми сповнені рішучості розв'язувати цю проблему на корені".

У злодіїв діють відпрацьовані канали збуту. Ось “протоптана доріжка” до порту Момбаса з автомобілями, викраденими та відправленими з Великої Британії. Фото: kenyainsights.com

Саме тому на порядку денному гостро постало питання про зупинення крадіжок автомобілів не тільки JLR, але й всіх інших брендів. Задля цього контроль у портах має бути надійним, щоб ускладнити вивозити запчастини та викрадені транспортні засоби з країни.

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Рішення JLR полягає в тому, щоб інвестувати власні гроші в охорону портів. При цьому гроші спрямовуються на поліцейські ресурси та їх спеціалістів, які "спеціалізуються на викритті злочинів і знають алгоритм, за яким діють злочинці".

Кількість Range Rover, які були викрадені у Великобританії, впала більш ніж на 40% для останніх моделей після того, як Jaguar Land Rover посилила функції безпеки у відповідь на хвилю крадіжок своїх розкішних позашляховиків. Фото: Landrover. com