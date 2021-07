Победителями "Конкурса элегантности" стали Cadillac 1937 года и Ferrari 250MM 1953 года.

В этом году Concours d'Elegance of America 2021 в Мичигане был не таким, как всегда. Вместо холмов поля для гольфа, мероприятие разместилось на стоянке гольфклуба, поскольку накануне выставки поля затопило. Из-за этого автомобили на шоу были расставлены не лучшим образом для фотографирования, но хорошо и то, что мероприятие вообще состоялось. В галерее ниже вы найдете самые интересные автомобили шоу.

В размещении экспозиции на территории стоянки было и преимущество – энтузиасты могли подходить прямо к машинам и заглядывать внутрь "Дюзенбергов", "Феррари", "Паккардов" и других машин. Обычно на шоу подходы к машинам закрыты веревками. А в следующем году организаторы пообещали провести шоу снова в новом месте, еще более необычном – на центральных улицах Детройта.

Награды Best in Show на Concours d'Elegance of America часто делятся и нынешнее шоу не стало исключением. Американский автомобиль разделил подиум с итальянским спорткаром. Первый – это Cadillac Series 90 Convertible 1937 года от кузовного ателье Hartmann, а второй – безупречный Ferrari 250MM 1953 года выпуска. Оба хороши по-своему.

История Cadillac началась, когда машину заказал богатый владелец бумажной фабрики из Швейцарии, который хотел самый показательный автомобиль на дороге. Нынешний владелец приобрел автомобиль в 2015 году и немедленно отправил его на полную реставрацию.

О Ferrari 250MM известно, что именно этот экземпляр украшал стенд Ferrari на Нью-Йоркском автосалоне в 1953 году. Автомобиль имеет спецификацию Vignale Spyders серии 1 – таких было построено всего два и только этот экземпляр имеет оригинальное состояние.

Конечно, остальная часть экспозиции включает еще много интересных машин с историей, а также особых и эксклюзивных модерновых авто. Челлендж: попробуйте назвать марки всех машин на фото.

Фото: экспозиция автошоу Concours d'Elegance of America 2021 / Zac Palmer / Autoblog