Переможцями цьогорічного "Конкурсу елегантності" стали Cadillac 1937 року та Ferrari 250MM 1953 року.

Цього року Concours d’Elegance of America 2021 в Мічигані був не таким, як завжди. Замість пагорбів поля для гольфу, захід розмістився на стоянці гольфклубу, оскільки напередодні виставки поля затопило. Через це автомобілі на шоу були розставлені не найкращим чином для фотографування, але добре й те, що захід взагалі відбувся. У галереї нижче ви знайдете найцікавіші автомобілі шоу.

У розміщенні експозиції на території стоянки була й перевага – ентузіасти могли підходити прямо до машин і заглядати всередину “Дюзенбергів”, “Феррарі”, “Пакардів” та інших машин. Зазвичай на шоу підходи до машин закриті мотузками. А наступного року організатори пообіцяли провести шоу знову в новому місці, ще більш незвичному – на центральних вулицях Детройта.

Нагороди Best in Show на Concours d’Elegance of America часто діляться і цьогорічне шоу не стало винятком. Американський автомобіль розділив подіум з італійським спорткаром. Перший – це Cadillac Series 90 Convertible 1937 від кузовного ательє Hartmann, а другий – бездоганний Ferrari 250MM 1953 року випуску. Обидва гарні по-своєму.

Історія Cadillac розпочалась, коли машину замовив багатий власник паперової фабрики зі Швейцарії, який бажав найпоказнішого автомобіля на дорозі. Нинішній власник придбав автомобіль у 2015 році та негайно відправив його на повну реставрацію.

Про Ferrari 250MM відомо, що саме цей екземпляр прикрашав стенд Ferrari на Нью-Йоркському автосалоні 1953 року. Автомобіль має специфікацію Vignale Spyders серії 1 – таких було збудовано лише два і лиш цей екземпляр має оригінальний стан.

Звичайно, решта експозиції включає ще багато цікавих машин з історією, а також особливих і ексклюзивних модернових авто. Челлендж: спробуйте назвати марки усіх машин на фото.

Фото: експозиція автошоу Concours d'Elegance of America 2021 року / Zac Palmer/Autoblog