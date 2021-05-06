Формула 1 вважається одним із найдорожчих видів спорту в світі, якщо не найдорожчим. У чемпіонаті обертаються грандіозні суми грошей, і щоб бути його частиною, потрібно мати доступ до серйозних грошей. Десятизначних.

Зважаючи на те, що болід для Королівської гонки коштує команді 12–15 мільйонів доларів, а бюджет найбіднішої команди становить близько 130 мільйонів доларів, зрозуміло, що у власників команд мають бути статки хоча б у 10 разів вищі. Розглянемо конкретні приклади найбагатших людей у Формулі 1.

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Для розігріву, зверніть увагу на наліпку Claro на задньому крилі автомобіля Red Bull Racing. “Кларо” – це південноамериканська частина корпорації America Movil, телекомунікаційної групи, що входить до списку Forbes Global 2000, і на яку працює майже 200 000 співробітників. Голова компанії, Карлос Слім Хелу, має власний капітал 62,8 мільярда доларів і, за даними Forbes, є 16-ю найбагатшою людиною у світі.

Разом із сином він був фінансовою підтримкою пілота Серхіо Переса, який приєднався до команди Red Bull Racing в 2021 році. Кар'єра гонщика тісно пов'язана з сім'єю Слім через їхню телекомунікаційну компанію Telmex, яка спонсорувала його підйом від сходження з серії Skip Barber в Америці аж до F1.

Сама ж команда Red Bull належить кільком людям, один з яких на 56-му місці найбагатших людей планети із капіталом у 26,9 мільярда доларів. При цьому йому належить менше половини компанії!

Хто найбагатший власник команди в F1?

Дітріх Матешиц є співзасновником, 49-відсотковим власником і керуючим директором Red Bull, компанії з виробництва енергетичних напоїв, яка володіє Red Bull Racing та AlphaTauri. 76-річний австрієць настільки любить Формулу 1, що купив не одну, а дві команди (Jaguar, а потім Minardi).

Його попередня історія така: продаючи зубну пасту в Таїланді, він натрапив на напій під назвою Krating Daeng і виявив його чудодійний ефект. Він домовився із власником азіатського бренду Шалео Ювід’я і у 1987 році випустив на європейський ринок вже свій аналог напою під назвою Red Bull, який швидко став лідером світового ринку енергетичних напоїв.

Спочатку Матешиц спонсорував гонщика Герхарда Бергера, а пізніше став власником 60 відсотків команди Sauber F1. У листопаді 2004 року Матешиц придбав команду Jaguar Racing за один фунт стерлінгів у Ford, а через рік – разом з Бергером – придбав команду Мінарді у Пола Стоддарта, перейменувавши її в Scuderia Toro Rosso.

Під керівництвом Крістіана Хорнера команда Red Bull Racing чотири рази вигравала чемпіонат світу. А Scuderia Toro Rosso, яка є молодшою ​​командою Red Bull F1, виграла свій перший гран-прі з Феттелем у 2008 році, після чого була перейменована на AlphaTauri.

Матешицу також належить іподром Red Bull Ring у Спілберзі, де проходить Гран-прі Австрії. Шалео Ювід’я помер у 2012 році, а його син Шалерм зараз володіє 51% компанії, що технічно робить його найбагатшим власником команди у F1.

Хто найбагатший водій F1?

Відповідь видається очевидною – хто більше перемагає, той більше заробляє. А найуспішнішим пілотом в історії Формули 1 на сьогодні є Льюїс Хемілтон. Семикратний чемпіон світу отримує зарплату близько 55 мільйонів доларів на рік, а його власний капітал становить десь між 300 і 500 мільйонами доларів. Контракти з Mercedes-Benz, Tommy Hilfiger, Monster Energy, Bose, Puma, IWC, Sony, Gran Turismo та MV Agusta приносять додатковий заробіток.

Вважається, що конкуренцію за статками Хемілтону може скласти хіба що Міхаель Шумахер, капітал якого оцінюється у 600–800 мільйонів доларів. Forbes двічі називав німецького гонщика найоплачуванішим спортсменом у 1999 і 2000 роках, стверджуючи, що його щорічний прибуток у Ferrari досягав 80 мільйонів доларів на рік.

Хто найзаможніший промоутер у Формула 1?

Є багато заможних людей, пов’язаних зі змаганнями Формули 1. Наприклад, готельний магнат із Сінгапуру Онг Бенг Сенг, який сприяв залученню гонок на вулиці свого міста. Або інвестор Austin's Circuit of the Americas Джона ДеЖорія? Співзасновник продуктів для волосся Пол Мітчелл, який коштує пару мільярдів доларів. Принц Альберт Монако також вважається мільярдером, а в його князівстві проводиться найвідоміша гонку за розкладом.

А ще Бахрейн та Абу-Дабі, чиї гран-прі фактично управляються королівськими родинами. Особисте багатство королівської родини Бахрейна перевищує 4 мільярди доларів. Наслідний принц Салман є помітним прихильником перегонів та F1 зокрема. Він також інвестує в McLaren через Mumtalakat, суверенний фонд багатства островної держави Перської затоки. Вважається, що його активи складають 17 мільярдів доларів.

Тим часом емір Абу-Дабі, шейх Халіфа, контролює інвестиційні кошти уряду у розмірі 875 мільярдів доларів. Статок його родини також оцінюється у 150 мільярдів доларів.

Найновіший додаток до календаря F1 – Гран-прі Маямі, відбувається не в останню чергу, завдяки зусиллям Стівена М. Росса. Він є власником команди НФЛ “Майамі Дельфінс” і має власний капітал понад 7,5 млрд доларів.

Наскільки багаті власники Формули-1?

Liberty Media придбала групу “Формула 1” у приватної інвестиційної компанії CVC за 4,6 млрд доларів у 2017 році. Liberty Media контролює американський мільярдер Джон С Малоун, який є найбільшим приватним власником землі в Америці. Його чистий капітал, за даними Forbes, становить 7,8 мільярда доларів.

Нещодавно Liberty Media повідомила, що зарплатня її генерального директора Грега Маффі в 2020 році зросла на 3 мільйони доларів до 47,1 мільйона доларів, головним чином за рахунок акцій та опціонів. Його основна зарплата становила 871 800 доларів.

Берні Екклстоун, колишній виконавчий директор групи “Формула 1”, як вважають, коштує понад 3 мільярди доларів. Він залишався почесним головою F1 до 2020 року.

Найбагатші “гоночні батьки”?

Водій Aston Martin Ленс Стролл виступає в команді, якою керує його батько Лоуренс. Чистий капітал Стролл-старшого, за данними Forbes, становить 3,2 млрд доларів. На початку 2020 року Стролл здійснив викуп акцій автомобільної компанії Aston Martin на 235 мільйонів доларів і перейменовав свою команду Формули 1 (раніше Racing Point), яку він придбав влітку 2018 року за понад 100 мільйонів доларів.

Стролл-старший був головним акціонером модного бренду Michael Kors у 2011 році. Він продав свої акції в компанії у 2014 році. До цього він привіз до Канади торгові марки одягу Pierre Cardin і Ralph Lauren, інвестував у Tommy Hilfiger, а потім аналогічним чином розробив бренд Michael Kors. Стролл – відомий колекціонер автомобілів Ferrari і власникодного з найдорожчих автомобілів цієї марки в історії – Ferrari 275 GTB / 4 Spider, який він придбав у 2013 році за рекордні 27,5 мільйона доларів.

Дмитро Мазепін – батько водія Haas F1 Нікіти Мазепіна, є мажоритарним акціонером та головою правління Uralchem ​​Integrated Chemicals Company. Він увійшов до списку мільярдерів Forbes у 2014 та 2015 роках, придбавши компанію “Уралкалій” за 5 мільярдів доларів. Раніше він працював з нафтохімічними компаніями ТНК та “Сібур” і вперше сформував власної компанії в 2004 році, пізніше об’єднавши їх в “Уралхім”. Мазепін намагався придбати команду Force India F1 у 2018 році, але програв Лоуренсу Строллу.

Батько водія Williams Ніколаса Латіфі, Майкл, є власником, головою та генеральним директором Sofina Foods. Через інвестиційну компанію, яку він також контролює, він вклав у McLaren Group 200 мільйонів доларів у 2018 році. Латіфі-старший переїхав з рідного Ірану до Канади у віці 15 років у статусі біженця, після повалення шаха в 1979 році. У 1995 році він відкрив у Торонто відкрити харчову компанію під назвою Vienna Meat, яка пізніше переросла у Sofina Foods. Дохід останньої становить 2 мільярди доларів. У нього з’явилася пристрасть до Ferrari: він придбав переможний болід Міхаеля Шумахера F2004 та ще один F2007 Кімі Райкконена.