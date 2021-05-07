Формула 1 считается одним из самых дорогих видов спорта в мире, если не самым дорогим. В чемпионате вращаются грандиозные суммы денег, и чтобы быть его частью, нужно иметь доступ к серьезным суммам. Десятизначным.

Несмотря на то, что болид для Королевской гонки обходится команде в 12-15 миллионов долларов, а бюджет бедной команды составляет около 130 миллионов долларов, понятно, что у владельцев команд должны быть состояние хотя бы в 10 раз больше. Рассмотрим конкретные примеры самых богатых людей в Формуле 1.

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Для разогрева, обратите внимание на наклейку Claro на заднем крыле автомобиля Red Bull Racing. "Кларо" – это американская часть корпорации America Movil, телекоммуникационной группы, которая входит в список Forbes Global 2000, и на которую работает почти 200 тысяч сотрудников. Глава компании, Карлос Слим Элу, владеет капиталом в 62,8 миллиарда долларов и, по данным Forbes, является 16-м самым богатым человеком в мире.

Вместе с сыном он был финансовой поддержкой пилота Серхио Переса, который присоединился к команде Red Bull Racing в 2021 году. Карьера гонщика тесно связана с семьей Слим через их телекоммуникационную компанию Telmex, которая спонсировала его подъем от восхождения из серии Skip Barber в Америке до F1.

Сама же команда Red Bull принадлежит нескольким людям, один из которых на 56-м месте самых богатых людей планеты с состоянием в 26,9 миллиарда долларов. При этом ему принадлежит менее половины компании!

Кто самый богатый владелец команды в F1?

Дитрих Матешиц является соучредителем, 49-процентным владельцем и управляющим директором Red Bull, компании по производству энергетических напитков, которая владеет Red Bull Racing и AlphaTauri. 76-летний австриец настолько любит Формулу 1, что купил не одну, а две команды (Jaguar, а затем Minardi).

Его предыдущая история такова: продавая зубную пасту в Таиланде, он наткнулся на напиток под названием Krating Daeng и обнаружил его чудодейственный эффект. Он договорился с владельцем азиатского бренда Чалео Йювидья и в 1987 году выпустил на европейский рынок уже свой аналог напитка под названием Red Bull, который быстро стал лидером мирового рынка энергетических напитков.

Сначала Матешиц спонсировал гонщика Герхарда Бергера, а позже стал владельцем 60 процентов команды Sauber F1. В ноябре 2004 года Матешиц приобрел команду Jaguar Racing за один фунт стерлингов у Ford, а через год – вместе с Бергером – приобрел команду Минарди у Пола Стоддарта, переименовав ее в Scuderia Toro Rosso.

Под руководством Кристиана Хорнера команда Red Bull Racing четыре раза выигрывала чемпионат мира. А Scuderia Toro Rosso, которая является младшей командой Red Bull F1, выиграла свой первый гран-при с Феттелем в 2008 году, после чего была переименована в AlphaTauri.

Матешицу также принадлежит ипподром Red Bull Ring в Шпильберге, где проходит Гран-при Австрии. Чалео Йювидья умер в 2012 году, а его сын Чалерм сейчас владеет 51% компании, что технически делает его самым богатым владельцем команды в F1.

Кто самый богатый водитель F1?

Ответ кажется очевидным – кто больше побеждает, тот больше зарабатывает. А самым успешным пилотом в истории Формулы 1 на сегодня является Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион мира получает зарплату около 55 миллионов долларов в год, а его собственный капитал находится где-то между 300 и 500 миллионами долларов. Контракты с Mercedes-Benz, Tommy Hilfiger, Monster Energy, Bose, Puma, IWC, Sony, Gran Turismo и MV Agusta приносят дополнительный заработок.

Считается, что конкуренцию по состоянию Хэмилтону может составить разве что Михаэль Шумахер, состояние которого оценивается в 600-800 миллионов долларов. Forbes дважды называл немецкого гонщика самым высокооплачиваемым спортсменом в 1999 и 2000 годах, утверждая, что его ежегодный доход в Ferrari достигал 80 миллионов долларов в год.

Кто самый богатый промоутер в Формула 1?

Есть много состоятельных людей, связанных с соревнованиями Формулы 1. Например, гостиничный магнат из Сингапура Онг Бенг Сенг, который способствовал привлечению гонок на улице своего города. Или инвестор Austin's Circuit of the Americas Джон Деджория? Соучредитель продуктов для волос Пол Митчелл, стоит пару миллиардов долларов. Принц Альберт Монако также считается миллиардером, а в его княжестве проводится известная гонку по расписанию.

А еще Бахрейн и Абу-Даби, чьи гран-при фактически управляются королевскими семьями. Личное богатство королевской семьи Бахрейна превышает 4 миллиарда долларов. Наследный принц Салман является заметным фанатом гонок и F1 в частности. Он также инвестирует в McLaren через Mumtalakat, суверенный фонд богатства островного государства Персидского залива. Считается, что его активы составляют 17 миллиардов долларов.

Между тем эмир Абу-Даби шейх Халифа, контролирует инвестиционные средства правительства в размере 875 миллиардов долларов. Состояние его семьи также оценивается в 150 миллиардов долларов.

Самое новое дополнение к календарю F1 – Гран-при Майами, происходит не в последнюю очередь, благодаря усилиям Стивена М. Росса. Он является владельцем команды НФЛ "Майами Дельфинс" и владеет капиталом в более чем 7,5 миллиарда долларов.

Насколько богаты владельцы Формулы-1?

Liberty Media приобрела группу "Формула 1" в частной инвестиционной компании CVC за 4,6 миллиарда долларов в 2017 году. Liberty Media контролирует американский миллиардер Джон С. Малоун, который является крупнейшим частным собственником земли в Америке. Его чистый капитал, по данным Forbes, составляет 7,8 миллиарда долларов.

Недавно Liberty Media сообщила, что зарплата ее генерального директора Грега Маффи в 2020 году выросла на 3 миллиона долларов, до 47,1 миллиона долларов, главным образом за счет акций и опционов. Его основная зарплата составляла 871 800 долларов.

Берни Экклстоун, бывший исполнительный директор группы "Формула 1", как полагают, стоит более 3 миллиардов долларов. Он оставался почетным председателем F1 до 2020 года.

Самые богатые "гоночные родители"?

Водитель Aston Martin Лэнс Стролл выступает в команде, которой руководит его отец Лоуренс. Чистый капитал Стролла-старшего, по данным Forbes, составляет 3,2 миллиарда долларов. В начале 2020 года Стролл выкупил акций автомобильной компании Aston Martin на 235 миллионов долларов и переименовал свою команду Формулы 1 (ранее Racing Point), которую он приобрел летом 2018 года за более 100 миллионов долларов.

Стролл-старший был главным акционером модного бренда Michael Kors в 2011 году. Он продал свои акции в компании в 2014 году. До этого он привез в Канаду торговые марки одежды Pierre Cardin и Ralph Lauren, инвестировал в Tommy Hilfiger, а затем аналогичным образом разработал бренд Michael Kors. Стролл – известный коллекционер автомобилей Ferrari и и владелец одного из самых дорогих автомобилей этой марки в истории – Ferrari 275 GTB/4 Spider, который он приобрел в 2013 году за рекордные 27,5 миллиона долларов.

Дмитрий Мазепин – отец водителя Haas F1 Никиты Мазепина, является мажоритарным акционером и председателем правления Uralchem Integrated Chemicals Company. Он вошел в список миллиардеров Forbes в 2014 и 2015 годах, приобретя компанию "Уралкалий" за 5 миллиардов долларов. Ранее он работал с нефтехимическими компаниями ТНК и "Сибур" и впервые сформировал собственную компанию в 2004 году, позже объединив их в "Уралхим". Мазепин пытался приобрести команду Force India F1 в 2018 году, но проиграл Лоуренсу Строллу.

Отец водителя Williams Николаса Латифи, Майкл, является владельцем, председателем и генеральным директором Sofina Foods. С помощью инвестиционной компании, которую он также контролирует, он вложил в McLaren Group 200 миллионов долларов в 2018 году. Латиф-старший переехал из родного Ирана в Канаду в возрасте 15 лет в статусе беженца, после свержения шаха в 1979 году. В 1995 году он открыл в Торонто открыть пищевую компанию под названием Vienna Meat, которая позже переросла в Sofina Foods. Доход последней составляет 2 миллиарда долларов. У него появилась страсть к Ferrari: он приобрел победный болид Михаэля Шумахера F2004 и еще один F2007 Кими Райкконена.