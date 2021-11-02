Комплект тюнинга предоставляет суперкару одной итальянской марки стилистику другой, заменяя плавные изгибы острыми гранями.

Немецкий тюнер Novitec специализируется на работе с техникой высокого уровня от таких марок как Ferrari, Lamborghini, McLaren, Maserati, Rolls-Royce и Tesla. Последний проект предназначен для кардинального изменения внешности.

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Комплект Novitec Ferrari F8 N-Largo Spider будет выпущен ограниченной серией из 15 единиц – столько же было выпущено комплектов для F8 в кузове купе. Он уже доступен для заказа, но цену немецкий тюнер раскрывает только по запросу. Здесь стоит отметить, что тюнинг-киты для купе Ferrari F8 были распроданы за несколько дней, поэтому всем желающим получить такую ​​вещь стоит поторопиться.

Набор включает в себя кузовные панели для расширения кузова, изготовленные из углеродного волокна. Корма N-Largo имеет ширину 211 сантиметров, что значительно больше 198 сантиметров, с которыми F8 выходит с завода. Модификации продолжаются набором нестандартных колес, изготовленных Novitec в сотрудничестве с Vossen. Кованые легкосплавные диски называются NF10 NL и устанавливаются с шинами 255/30/ZR 21 спереди и 335/25/ZR 22 сзади. Vossen может изготовить эти колеса в одном из 72 цветовых вариантов, в матовом или глянцевом покрытии.

Novitec также предлагает набор специальных спортивных пружин, снижающих дорожный просвет на 35 миллиметров. Эти пружины могут работать с системой подъема носовой части машины для переезда через лежащий полицейский или выезда из гаража. Нажатием кнопки клиренс на передней оси увеличивается на 40 миллиметров.

Фото: Novitec Ferrari F8 N-Largo Spider / Novitec

Оригинальный твин-турбо V8 тоже не остался без внимания тюнеров. После вмешательства Novitec агрегат продуцирует на 98 лошадиных сил больше, что дает максимальную мощность 818 лошадиных сил при 7 960 об/мин, а максимальный крутящий момент составляет 903 Нм при 3 100 об/мин. Этого хватает для ускорения до сотни за 2,6 секунды, а до второй сотни на спидометре – за 7,7 секунды. Максимальная скорость превышает 340 км/ч.

Клиенты также могут заказать высокопроизводительную выхлопную систему, доступную из нержавеющей стали или сверхлегкого материала Inconel. Выхлопная система может быть с интегрированной системой управления звуком, состоящей из дроссельных клапанов с электронным управлением или без нее. Независимо от выбора выхлопного материала Novitec обеспечивает полную теплоизоляцию указанной системы. Опционально можно заказать покрытие из чистого золота 999 пробы.

Novitec также предлагает широкий ассортимент внутренних украшений, обработанных в соответствии с пожеланиями заказчика, а также кожаную обивку и замшу любого цвета.

Фото: оригинальный Ferrari F8 / Ferrari