Комплект тюнінгу надає суперкару однієї італійської марки стилістики іншої, замінюючи плавні вигини гострими гранями.

Німецький тюнер Novitec спеціалізується на роботі з технікою високого рівня від таких марок, як Ferrari, Lamborghini, McLaren, Maserati, Rolls-Royce та Tesla. Останній проєкт призначений для кардинальної зміни зовнішності.

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Комплект Novitec Ferrari F8 N-Largo Spider буде випущений обмеженою серією з 15 одиниць – стільки ж було випущено комплектів для F8 в кузові купе. Він вже доступний для замовлення, однак ціну німецький тюнер розкриває лише за запитом. Тут варто зазначити, що тюнінг-кіти для купе Ferrari F8 були розпродані за кілька днів, тому усім охочим отримати таку річ варто поквапитись.

Набір включає кузовні панелі для розширення кузову, виготовлені з вуглецевого волокна. Корма N-Largo має ширину 211 сантиметрів, що значно більше, ніж 198 сантиметрів, з якими F8 виходить з заводу. Модифікації продовжуються набором нестандартних коліс, виготовлених Novitec у співпраці з Vossen. Ковані легкосплавні диски називаються NF10 NL та встановлюються з шинами 255/30/ZR 21 спереду та 335/25/ZR 22 ззаду. Vossen може виготовити ці колеса в одному з 72 кольорових варіантів, у матовому чи глянцевому покритті.

Novitec також пропонує набір спеціальних спортивних пружин, які знижують дорожній просвіт на 35 міліметрів. Ці пружини можуть працювати з системою підйому носової частини машини для переїзду через лежачий поліцейський чи виїзду з гаража. Натисканням кнопки кліренс на передній осі збільшується на 40 міліметрів.

Фото: Novitec Ferrari F8 N-Largo Spider / Novitec

Оригінальний твін-турбо V8 також не залишився без уваги тюнерів. Після втручання Novitec агрегат продукує на 98 кінських сил більше, що дає максимальну потужність у 818 кінських сил при 7960 об/хв, а максимальний крутний момент становить 903 Нм при 3100 об/хв. Цього вистачає для прискорення до сотні за 2,6 секунди, а до другої сотні на спідометрі – за 7,7 секунди. Максимальна ж швидкість перевищує 340 км/год.

Клієнти також можуть замовити високопродуктивну вихлопну систему, доступну з нержавіючої сталі або надлегкого матеріалу Inconel. Вихлопна система може бути з інтегрованою системою управління звуком, яка складається з дросельних клапанів з електронним управлінням, або без неї. Незалежно від вибору вихлопного матеріалу, Novitec забезпечує повну теплоізоляцію зазначеної системи. Опційно можна замовити покриття з чистого золота 999 проби.

Novitec також пропонує широкий асортимент внутрішніх прикрас, оброблених відповідно до побажань замовника, а також шкіряну оббивку та замшу будь-якого кольору.

Фото: оригінальний Ferrari F8 / Ferrari