Дороги в Украине через 3-5 лет станут качественными. Такое публичное заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Глава правительства утверждает, что все крупные города страны вскоре будут соединены между собой современными дорогами.

Премьер-министр считает, что главной задачей правительства на ближайшие годы является строительство современных дорог на территории всей Украины. Об этом Гончарук заявил во время передачи "Право на власть" на телеканале "1+1".

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Премьер призвал всех новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезопасности в кратчайшие сроки сменить руководство областных подразделений, так как старые руководители, по мнению Гончарука, в своем большинстве представляли интересы "смотрящих" и закрывали глаза на многочисленные нарушения.

Гончарук утверждает, что уже с марта 2020 года в Украине стартует большое строительство дорог. Кроме того, премьер-министр надеется, что смена руководства позволит существенно снизить стоимость строительства и содержания дорог.

Чиновник подчеркнул, что Кабмин придерживается политики невмешательства в процессы проведения тендеров и поиск подрядчиков, которые будут непосредственными исполнителями работ по строительству дорог.

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