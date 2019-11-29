Дороги в Україні через 3−5 років стануть якісними. Таку публічну заяву зробив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Голова уряду стверджує, що усі великі міста країни незабаром будуть з'єднані між собою сучасними дорогами.

Прем'єр-міністр вважає, що головним завданням уряду на найближчі роки є будівництво сучасних доріг на території всієї України. Про це Гончарук заявив під час передачі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Читайте також: Оголошені ціни на Skoda Octavia 2020

Прем'єр закликав усіх нових керівників Укравтодору та Укртрансбезпекиу найкоротші терміни змінити керівництво обласних підрозділів, так як старі керівники, на думку Гончарука, у своїй більшості представляли інтереси "смотрящих" і закривали очі на чисельні порушення.

Гончарук стверджує, що вже з березня 2020 року в Україні стартує велике будівництво доріг. Крім того, прем'єр-міністр сподівається, що зміна керівництва дозволить істотно знизити вартість будівництва та утримання доріг.

Чиновник підкреслив, що Кабмін дотримується політики невтручання в процеси проведення тендерів та пошуку підрядників, які будуть безпосередніми виконавцями робіт із будівництва доріг.

Як раніше писав "Ракурс", Гончарук заявив, що витрати бюджету на навчання дітей із малонаселених районів невиправдано високі, а якість освіти таких дітей дуже низька.

Також цікаво: Галерея: найкращі мотоцикли сучасності зі стендів виставки EICMA 2019