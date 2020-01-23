В 2019 году, с появлением внедорожника в линейке марки, британцы побили все мыслимые рекорды продаж, в том числе в нашей стране.

Mansory любит золото и драгоценные материалы и знает, как их применять для отделки автомобилей. Последнее творение немецкого тюнинг-ателье на базе Rolls-Royce Cullinan выглядит достаточно сдержанно, по сравнению с другими проектами, обошлось без мраморного карбона и неисчислимых каратов драгоценных металлов. И, в то же время, Mansory Cullinan выглядит эпохально, как Тадж-Махал.

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Rolls-Royce не называет Cullinan внедорожником, говоря о нем, как “автомобиль с высоким кузовом для всех типов поверхности”. И все же, это внедорожник, который обеспечивает владельца комфортом экстра класса за экстра деньги. 10 210 260 гривен, если точнее.



Фото: Mansory Rolls-Royce Cullinan (слева) и оригинальный автомобиль / Autoevolution

Комплект тюнинга SpecMansory Body Kit легко поднимет планку на четыре миллиона гривен до 14 419 357 (эквивалент 533 613 евро на сайте Hollmann International). Последняя цифра почти вдвое выше, чем стоимость базовой модели в Германии (около 295 тысяч евро) и не включает оплату доставки машины в Украину, растаможки и регистрации.

Фото: Mansory Rolls-Royce Cullinan / Autoevolution

Впрочем, прежде, чем заказывать Rolls-Royce Cullinan от Mansory, нужно знать, что фирма Klassen предлагает за 1,8 миллиона евро Rolls-Royce Cullinan Guard с бронированием и удлиненной колесной базой – возможно, в таком тюнинге будет больше смысла.



Rolls-Royce в прошлом году продал в Украине 16 автомобилей, причем 12 из них – Cullinan. Свои заказы клиенты, несмотря на цены, часто ждут по несколько месяцев, но несколько дополнительных миллионов могут значительно ускорить процесс, поскольку у Hollmann есть как минимум два автомобиля в наличии, да еще и с готовым эксклюзивным тюнингом и красивыми 24-дюймовыми колесами от Mansory.

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