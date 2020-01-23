У 2019 році, з появою позашляховика в лінійці марки, британці побили усі мислимі рекорди продажів, в тому числі в нашій країні.

Mansory любить золото і коштовні матеріали та знає, як їх застосовувати для оздоблення автомобілів. Останнє творіння німецького тюнінг-ательє на базі Rolls-Royce Cullinan виглядає досить стримано, порівняно з іншими проектами, обійшлось без мармурового карбону та незлічених каратів дорогоцінних металів. І, водночас, Mansory Cullinan виглядає епохально, як Тадж-Махал.

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Rolls-Royce минулого року продав в Україні 16 автомобілів, причому 12 з них – Cullinan. На свої замовлення клієнти, незважаючи на ціни, часто чекають по кілька місяців, але кілька додаткових мільйонів можуть значно прискорити процес, оскільки у Hollmann є як мінімум два автомобілі в наявності, та ще й з готовим ексклюзивним тюнінгом і гарними 24-дюймовими колесами від Mansory.

Rolls-Royce не називає Cullinan позашляховиком, говорячи про нього, як “автомобіль з високим кузовом для всіх типів поверхні”. І все ж, це позашляховик, який забезпечує власника комфортом екстра-класу за екстра-гроші. 10 210 260 гривень, якщо точніше.



Фото: Mansory Rolls-Royce Cullinan (ліворуч) та оригінальний автомобіль / Autoevolution

Комплект тюнінгу SpecMansory Body Kit легко підніме планку на чотири мільйони гривень до 14 419 357 (еквівалент 533 613 євро на сайті Hollmann International). Остання цифра майже вдвічі вища, за вартість базової моделі у Німеччині (близько 295 тисяч євро) і не включає оплату доставки машини в Україну, розмитнення та реєстрації.

Фото: Mansory Rolls-Royce Cullinan / Autoevolution

Втім, перш ніж замовляти Rolls-Royce Cullinan від Mansory, потрібно знати, що фірма Klassen пропонує за 1,8 мільйони євро Rolls-Royce Cullinan Guard з бронюванням та подовженою колісною базою – можливо, в такому тюнінгу буде більше сенсу.

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