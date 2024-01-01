Укр
Ру

Новую Honda Passport "слили" до премьеры

Виртуальный художник Винс Берлап, также известный в сети под псевдонимом vburlapp, поделился фотографиями будущего Honda Passport TrailSport 2026 года, накануне официального дебюта кроссовера на автосалоне в Лос-Анджелесе 2024 года.
Кроссовер Honda Passport TrailSport рассекретили до официального дебюта - Auto24

ФОТО: Honda|

Официальное изображение тестового прототипа Honda Passport TrailSport официальное изображение тестового прототипа Honda Passport TrailSport

Даниил Северенчук
logo13 ноября, 16:20
logo0
logo0 мин

Как сообщает Autoevolution, эти изображения не являются официальными и недавно появились в социальных сетях дизайнера. Сообщается, что их автором является пользователь с никнеймом Vince.

Читайте также: Шпионы заметили Honda Prelude нового поколения

Вероятно, машину заметили, пока ее выставляли на стенде в рамках подготовки к автосалону в Лос-Анджелесе. Конечно, это фотографии с низким разрешением, сделаны кем-то, кто спешил их сделать, однако они позволяют разглядеть по крайней мере стиль передней и задней частей кроссовера.

Ранее Honda поделилась официальными тизерными изображениями новинки. На них был изображен тестовый автомобиль со сплошным камуфляжем, проходивший испытания в пустыне Моаб, штат Юта.

#Новости #Фото #Honda #Aвтофанаты