Новую Honda Passport "слили" до премьеры

Как сообщает Autoevolution, эти изображения не являются официальными и недавно появились в социальных сетях дизайнера. Сообщается, что их автором является пользователь с никнеймом Vince.

Читайте также: Шпионы заметили Honda Prelude нового поколения

Вероятно, машину заметили, пока ее выставляли на стенде в рамках подготовки к автосалону в Лос-Анджелесе. Конечно, это фотографии с низким разрешением, сделаны кем-то, кто спешил их сделать, однако они позволяют разглядеть по крайней мере стиль передней и задней частей кроссовера.

Ранее Honda поделилась официальными тизерными изображениями новинки. На них был изображен тестовый автомобиль со сплошным камуфляжем, проходивший испытания в пустыне Моаб, штат Юта.