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Нову Honda Passport “злили” до прем’єри

Віртуальний художник Вінс Берлап, також відомий в мережі під псевдонімом vburlapp, поділився фотографіями майбутнього Honda Passport TrailSport 2026 року, напередодні офіційного дебюту кросовера на автосалоні в Лос-Анджелесі 2024.
Кросовер Honda Passport TrailSport розсекретили до офіційного дебюту - Auto24

ФОТО: Honda|

Офіційне зображення тестового прототипу Honda Passport TrailSport

Данило Северенчук
logo13 листопада, 16:20
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Як повідомляє Autoevolution, ці зображення не є офіційними й нещодавно з’явились в соціальних мережах дизайнера. Повідомляється, що їх автором є користувач з нікнеймом Vince.

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Ймовірно, автівку помітили поки її виставляли на стенді в рамках підготовки до автосалону в Лос-Анджелесі. Звісно, це фотографії з низькою роздільною здатністю, зроблені кимось, хто поспішав їх зробити, однак вони дозволяють розгледіти принаймні стиль передньої та задньої частин кросовера.

Раніше Honda поділилась офіційними тизерними зображеннями новинки. На них було зображено тестовий автомобіль з суцільним камуфляжем, що проходив випробування в пустелі Моаб, штат Юта.

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