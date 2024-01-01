Нову Honda Passport “злили” до прем’єри

Як повідомляє Autoevolution, ці зображення не є офіційними й нещодавно з’явились в соціальних мережах дизайнера. Повідомляється, що їх автором є користувач з нікнеймом Vince.

Читайте також: Шпигуни помітили Honda Prelude нового покоління

Ймовірно, автівку помітили поки її виставляли на стенді в рамках підготовки до автосалону в Лос-Анджелесі. Звісно, це фотографії з низькою роздільною здатністю, зроблені кимось, хто поспішав їх зробити, однак вони дозволяють розгледіти принаймні стиль передньої та задньої частин кросовера.

Раніше Honda поділилась офіційними тизерними зображеннями новинки. На них було зображено тестовий автомобіль з суцільним камуфляжем, що проходив випробування в пустелі Моаб, штат Юта.