В техническом музее "Машины времени" (г. Днепр), который смог наладить работу даже в условиях блэкаута, открыли новую экспозицию: "Вы это можете". Портал "Авто 24" подготовил обзор новой экспозиции, состоящей из самодельных транспортных средств.

Музей "Машины времени" часто устраивает временные экспозиции, а также проводит мастер-классы. На этот раз тема – самодельные конструкции разного назначения, вплоть до самогоноварения.

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Поисковая команда "Машин времени" во главе с его основателем и директором Михаилом Прудниковым планомерно пополняла фонды и занималась их реставрацией. Наконец настал день, когда работы над несколькими экземплярами уникальной техники завершились. Мы сделали краткий обзор самых интересных образцов.

Амфибия "Муравей"

Без преувеличений – это настоящая амфибия, которую построил в 1975 году электрик из г. Изюм Григорий Шкарупа. Машина полна необычных даже среди любителей "Сам-Авто" технических решений: у нее металлический кузов из легкого дюралюмия, две последовательно расположенных коробки передач и полностью независимая подвеска.

Машину приводит в действие 26-сильный оппозитный двигатель мотоцикла КМЗ К-750, использована его коробка передач и трансмиссия мотоцикла ИЖ-56. Ходовая часть – от мотоколяски С3-А, торсионная спереди и сзади.

По воспоминаниям потомков конструктора "Муравья", машина активно эксплуатировалась по назначению: на рыбалке и охоте.(Все фото в статье – музея “Машины времени”)

"Балтика"

Этот солидный седан построил житель тогдашнего Днепропетровска Виталий Васюченко, по специальности инженер-корабел, и работы были закончены в 1978 г. В конструкции кузова использованы несущие элементы "Волги" ГАЗ-21 и ее 2,5-литровый двигатель, трансмиссия, а также передняя подвеска. Рессорный задний мост тоже ”волговский”, но от ГАЗ-24, от нее же взяли лобовое и заднее стекла. Кузов в целом стеклопластиковый, его выклеивали в матрицах, но двери в сборе позаимствованы у "Жигулей".

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А почему “Балтика”, если машину построили на Набережной Победы в Днепре? Это край, с которым у автора проекта и его супруги были связаны лучшие воспоминания, где родилась их семья и прошли молодые годы жизни.

Пять лет назад "Балтику" музею "Машины времени" подарила жена конструктора Галина Васюченко. До этого 12 лет автомобиль простоял в гараже.

Интересно, что разбираясь с родословной этой машины, работники музея встретили ее почти что двойника – тоже самоделку с очень похожим экстерьером. "Авто 24" уже знает, о чем идет речь, но эту интересную историю мы расскажем в следующий раз.

Паровоз С у

Вообще действующий паровоз в так называемом садовом масштабе 1:5 – увлечение, не свойственное советским гражданам. Но профессиональный железнодорожник, житель тогдашнего Днепропетровска Анатолий Иванович Филиппенко построил такой собственными силами. Длина этой ходовой модели Су – почти 3 метра, и цехе предприятия, где ее реставрировали, эту игрушку передвигали мостовым подъемным краном. Отреставрированный паровоз вместе с заново воспроизведенным базовым (экспозиционным) столом в музее называют главным экспонатом выставки "Вы это можете".

Действующий паровоз серии Су масштабе 1:5 житель Днепра сконструировал и воплотил в металл своими силами.

Лосёнок

Автор этого автомобиля назвал его "Лосёнок" – потому что самого его звали Иван Лукьянович Лось. Вообще "Лосят" у него было четыре, и данный - последний из них, построенный в середине 1980-х годов. Конструктор работал в космическом КБ "Южное" им. М. Янгеля, и имел немалый инженерный опыт. Ему было интересно создать машину с необычными потребительскими качествами, на базе серийного массового автомобиля и в его габаритах. Вышел компактвэн с просторным, светлым салоном, в основе которого – агрегаты "Запорожца".

Автомобиль “Лосёнок” имел минимум стандартных деталей, даже диски колес были самостоятельного изготовления.

Но деталей фабричного производства было минимум, кроме силового агрегата несамодельными были только те узлы, которые предписывали использовать официальные Правила конструирования самодельных автомобилей. Оригинальным способом автор проекта решил традиционную проблему компактных машин – двери и алгоритм посадки в салон. Для посадки на передние сиденья открывается небольшая дверь и откидывается лобовое стекло. Дверь для задних пассажиров сдвижная и захватывает крышу, то есть человек в машину не садится, а заходит в полный рост.

В нашем обзоре мы охватили только часть экспозиции "Вы это можете". В ее рамках в днепровском музее "Машины времени" мы видели как минимум еще два-три экспоната, достойных отдельного рассказа. К которым мы обязательно вернемся в ближайшее время.

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