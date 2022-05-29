Квадроцикл – чудовий транспорт для бездоріжжя, але посадка верхи подобається не всім користувачам. Та й захист від бруду та води міг би бути більш надійним. З огляду на ці недоліки й народився показаний тут аматорський проєкт.

У цій статті знову виходить на арену такий підзабутий транспорт, як коляска – боковий причеп до мотоцикла. Так, саме до мотоциклів їх уже майже не чіпляють, але у якості самохідного засобу вони зустрічаються дедалі частіше.

Цього разу у нас – коляска Velorex, такими у 1970 – 1980-ті роки комплектувалися чудові чехословацькі мотоцикли Jawa 350. Точніше, у роботу взяли лише кузов причепу – до речі, цілком склопластиковий.

Багі на основі квадроцикла та коляски Velorex 562 від мотоцикла Jawa задумали як транспорт для розважальних поїздок на природу.

Якщо починати опис “з нуля”, автор не мав на увазі створення саме самохідної коляски, як це було в інших описаних нами його колег. Хлопцеві захотілося мати транспорт для перегонів пересіченою місцевістю з задоволенням та з комфортом. Для цього приготували невеликий вживаний квадроцикл та кузов – той самий пластиковий кокон від Velorex’у.

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Чотири плюс один

Творчий процес поєднання чотириколісного і одноколісного транспорту потребував від авторів рішучості та майстерності у володінні інструментом. Яким на першому етапі виступала болгарка.

Пластиковий кузов Velorex`а – фактично легка оболонка, яка прикриває раму з закріпленими на ній агрегатами квадроцикла.

Перш за все з квадроцикла зняли підвіску разом з елементами просторової рами, на яку вона кріпилася. Пластиковий кузов коляски вдалося розчленувати у горизонтальній площині більш культурно (хоча без болгарки теж не обійшлося) – спилявши кількадесят заклепок. І тоді з нижньої половинки люльки вирізали декілька непотрібних шматків, які заважали вмонтувати в кузов раму, створену з використанням частин рами квадроцикла. Колія багі вийшла помітно ширшою за ту, що була у “квадрика”.

Двигун Alfa від “квадрика” має об'єм 110 куб. см, разом з коробкою передач (4-ступінчата “механіка”) він помістився у багажнику коляски – власне, там для нього найкраще місце. Для ефективного охолодження у підкапотному просторі розташували вентилятор з електроприводом. Передача обертового моменту з вторинного валу МКП на ведучу вісь – коротким ланцюгом.

Двигун, трансмісія, акумулятор та дрібні компоненти помістилися в багажнику коляски. Бензобак на фото тимчасовий, власник планує сховати його під капот.

Кермове управління запозичили в базового квадроцикла, тобто редуктора в управлінні немає. Цікаво, що через специфіку чеського кузова довелося вдатися до певного удосконалення системи. Ця коляска не має підйомного капоту для посадки пасажира, як це зроблено у іжевських бокових причепів. Тож щоб водій багі міг без особливих трюків зайняти своє місце, баранку керма довелося зробити знімною.

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У русі

Конструктор, який після завершення робіт нарешті набув статусу власника, відразу позиціонував своє дітище як багі. Кому багі, кому – коляска з мотором, а кому – сидячий квадроцикл, але результат вийшов непоганий. Після ходових випробувань і усунення виявлених дрібних недоліків апарат почали активно використовувати для розважальних поїздок на природу.

Попри привід лише на одну задню вісь, прохідність багі вийшла дуже гарною – що по багнюці, що по снігу. Певно, причина у добре завантажених ведучих колесах та у властивостях зубастих шин, успадкованих від квадроцикла. Не боїться машина ані калюж, ані нерівних доріг, ані повного бездоріжжя.

Привід у багі лише на задню вісь, але прохідність висока через правильні шини і вигідне завантаження ведучих коліс.

Одне слово, в цілому очікування проектанта та власника багі-квадроцикл виправдав. Але бувалим автомобілістам відомо, що тюнінг – процес нескінченний, то певно, цей постулат можна перенести і на побудову саморобних автомобілів. Нам відомо, що автор цього проєкту продовжує модернізацію свого дітища: встановлено новий двигун, електростартер, вдосконалено електрообладнання. У планах – світлотехніка та дещо в плані дизайну, але це вже тема іншої розмови.

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