Є такий вид транспорту, як мотоцикл з коляскою. Є також мотоцикл без коляски. Третій вид трапляється зовсім нечасто, але він є: коляска без мотоциклу.

Бокові причепи до мотоциклів, популярні в часи наших батьків і дідів, у XXI столітті вийшли у відставку. Потужні байки, до яких чіпляли коляску, перейшли у розряд розважальних знарядь, а важкі і негабаритні вантажі учорашні мотоциклісти почали перевозити на пікапах.

Деякі мотоциклетні коляски через свій самодостатній дизайн так і просяться, аби їх “поставили на власний хід”

Наступні років двадцять про коляски від мотоциклів забули, але на метал переплавили не всі. І потроху серед неспокійних умільців-саморобників почали народжуватися фанові автомобільчики, побудовані на основі мотоциклетних бокових причепів.

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Причому у редакції ”Авто 24” є підозри, що творці цих болідів надихалися у першу чергу колясками – тобто уся ідея у тому, щоб зробити самохідною саме коляску, а не використати її як кузов заздалегідь спроєктованого авто. І число таких саморобок множиться, і в цілому вони сході одна на одну. До спеціальної гоночної серії справа поки що не дійшла, але окремі вироби з’являються дедалі частіше. Один з найцікавіших – у матеріалі ”Авто 24”.

Автомобіль з коляски

Аматор на ім’я Петро надумав зробити майже справжній автомобіль для свого онука. Однією з умов було, щоб машинка виявилась симпатичною зовні, адже йдеться про транспорт для дитини. Тому гарною думкою було взяти за основу коляску ВМЗ 9.203 від мотоцикла Иж Юпітер-5 – вона і містка, і гармонійна за дизайном, і що важливо – симетрична з обох боків (на відміну, наприклад, від колясок з “Дніпрів” та “Уралів” ).

Цей автомобіль для прогулянок конструювали під конкретну дитину, але дорослу людину він везе з таким самим успіхом

Зрозуміло, що червоний кузов ВМЗ сам по собі не міг нести агрегати хоч маленького, але автомобіля. Тому всередину конструктор вмонтував раму з труб прямокутного перетину 15х15 та 30х30 мм. У передній частині вона особливо складна, адже там розміщено незалежну підвіску передніх коліс та кермове управління.

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Цікаво, що підвіска власної конструкції, хоча й використовує переточені поворотні кулаки від вазівської “класики”. В кермовому управлінні використано рейковий механізм від “вісімки” та передачу за допомогою дворядного ланцюга ГРМ. Колеса разом з шинами запозичили у мотоцикла “Восход”.

Аматор-конструктор підійшов до проєктування максимально серйозно: компромісних інженерних рішень ми тут не побачили.

Двигун разом з трансмісією помістився у багажнику “іжевської” люльки. Щодо силового агрегату, то конструктор обрав безпрограшний варіант: китайський двигун Lefan потужністю 7 к.с. з автоматичним відцентровим зчепленням.

Мотор цей перевірений конструкторами на подібних саморобках – багі, мотоблоках, мінітракторах. Він неквапливий, але відрізняється рівною тягою у широкому діапазоні обертів та надійністю, – для дитячого автомобільчика нічого іншого і не потрібно. Для підтримання належної температури у тісному моторному відсіку моторчику додали другий, зовнішній вентилятор. Його електропривод вмикається примусово, кнопкою на щитку приладів.

Двигун для автомобільчика обрали хоч і тихохідний, але доволі потужний – він розвиває цілих 7 к.с.

По-дорослому

Слід сказати, що автор проєкту підійшов до справи максимально серйозно – його витвір, незважаючи на розважальне призначення, отримав повноцінну панель приладів, фари та дугу безпеки над водійським місцем. Крім основної робочої системи, є резервна – воно ж стоянкове гальмо, яке приводиться класичним важелем під праву руку.

Завдяки підібраній головній передачі, автомобіль має помірну швидкість, адже для дитини велика швидкість не потрібна. З іншого боку, машина вийшла тяговитою, вона легко везе дорослу людину.

Попри скромні розміри машини, на панелі перед водієм – щедрий комплект приладів та електрообладнання.

Насамкінець нам би хотілося висловити припущення, що було б цікаво зібрати усі подібні автомобілі з мотоциклетних колясок разом та влаштувати такий собі парад – порівняння конструкцій. Попутно стає питання якимось чином класифікувати цей вид розважального транспорту. Адже це не родстер, і не трайк, і не карт, і не багі. Мабуть, такий тип кузову можна було б віднести до забутої категорії торпедо, але ж нього мають бути двері та кілька сидінь… Одне слово, автомобілі-саморобки на базі мотоциклетних колясок дедалі більше дивують технічну громадськість, і напевне, ми ще не раз про них почуємо.

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