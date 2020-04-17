По-справжньому творча людина ніколи не нудьгуватиме. Ось який транспортний засіб зробили "у гаражах" небайдужі умільці, використавши кілька списаних в утиль агрегатів.

Ось що можна зробити, якщо є багато вільного часу і трохи зайвого заліза під рукою. Тема коляски від бокового причепа мотоцикла реалізувалася ще в одному майже геніальному витворі технічного мистецтва. Цього разу невідомий нам майстер взяв за основу колиску від старого “Дніпра”.

Можливо, цей чи то роллер, чи то болід, і справді був імпровізацією, але вийшло з інженерної точки зору гарно: компонування, добір агрегатів, виконання.

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Насправді, в основі цього мотовізка не зовсім колиска, а зварена з підручного металу рама. Спереду до неї кріпиться перероблена підвіска від вухатого “Запорожця”, ззаду – ведуча вісь. Ліворуч скраю розташували підкреслено великий бензобак, праворуч симетрично йому – двигун Kawasaki Vulcan об’ємом 800 куб.см. і потужністю 43 к.с. А вже посередині помістився кузов бокового причепа з єдиним водійським місцем.

Історичні коріння візка з мотоциклетним мотором – трицикли Morgan (1926 – 53 рр.). Між іншим, в 2011 р. виробництво було відновлено – тим же “Морганом” і майже у тому ж вигляді, що й у 1953-му.

Незважаючи на мотоциклетну основу, конструктор був рішуче налаштований побудувати саме автомобіль. Тому невеличка машинка отримала цілих чотири колеса, хоча в історії подібні фан-кари нерідко обходилися трьома. Передню частину ходової, як уже відзначалося, запозичили у “Запорожця”.

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Але зважаючи на суттєво меншу вагу апарата, один з двох торсіонів (верхній) видалили разом з трубою – щоб підвіска не була занадто жорсткою. Крім того, відповідно до габаритів коляски, колію звузили, вирізавши по центру частину балки підвіски. Колеса разом з гальмівними барабанами також взяли від ЗАЗ-966 – великі та вузькі, вони наділили машину характерними рисами.

Дещо схоже на вітчизняний продукт можна знайти у доробку європейських шанувальників кастомайзингу.

У підсумку творіння невідомих майстрів вийшло схожим чи то на гоночний болід середини ХХ століття, чи то на ход-род на базі класиків 1930-х. Динамічним характеристикам машинки, певно, можна позаздрити, адже енергоозброєність її при вазі близько 200 кг більш ніж прийнятна. Судячи з комплекту світлотехніки, автор має на намір виїжджати на своєму дітищі на дороги.

При всьому зовнішньому примітивізмі цей транспорт непогано продуманий з інженерної точки зору.

Єдине, що нас особисто трохи засмучує – це питання безпеки експлуатації цього шаленого пуголовка. Адже навряд чи хто приміряв на нього зірки EuroNCAP і випробовував у “лосиному тесті”. Тому дуже б хотілося, аби водій не тільки обирав для променадів тихі доріжки, а й використовував надійний шолом. І варто було знайти ще півдня, аби облаштувати цей моторизований візок захисними щитками для коліс: буде не тільки комфортніше в калюжах, а й безпечніше при корекції траєкторії шляхом перенесення маси тіла…

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