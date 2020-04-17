По-настоящему творческий человек никогда не будет скучать. Вот какое транспортное средство сделали "на гаражах" неравнодушные умельцы, используя несколько списанных в утиль агрегатов.

Вот что можно сделать своими силами, если есть прорва свободного времени и немного лишнего железа под рукой. Тема коляски от бокового прицепа мотоцикла реализовалась еще в одном почти гениальном творении технического искусства. На этот раз неизвестный нам мастер взял за основу коляску от старого "Днепра".

Возможно, этот то ли роллер, то ли болид и был импровизацией, но получилось с инженерной точки зрения хорошо: компоновка, подбор агрегатов, реализация.

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На самом деле, в основе этой мототележки не совсем коляска, а сваренная из подручного металла рама. Спереди к ней крепится доработанная подвеска от ушастого "Запорожца" ЗАЗ-966/968, сзади – ведущая ось собственной конструкции. Слева скраю разместили подчеркнуто большой бензобак, справа симметрично ему – двигатель Kawasaki Vulcan объемом 800 куб.см. и мощностью 43 л.с. А уже в середине поместился кузов бокового прицепа с единственным водительским местом.

Исторические корни тележки с мотоциклетным мотором – трициклы Morgan (1926 – 53 гг.). К слову, в 2011 г. их производство возобновлено – тем же “Морганом” и в том же виде, что и в 1953-м.

Несмотря на мотоциклетную основу, конструктор был решительно настроен создать именно автомобиль. Поэтому небольшая машинка получила целых четыре колеса, хотя в истории подобные фан-кары, даже серийные, нередко обходились тремя. Переднюю часть ходовой, как уже отмечалось, позаимствовали у "Запорожца".

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Но исходя из существенно меньшего веса аппарата, один из двух торсионов (верхний) удалили вместе с трубой – чтобы подвеска не была слишком жесткой. Кроме того, в соответствии с габаритами коляски, колею сузили, вырезав по центру часть трубчатой балки. Колеса вместе с тормозными барабанами также взяли от ЗАЗ-966 – большие и узкие, они придали машине характерные черты.

Нечто похожее на работу отечественных мастеров можно найти среди достижений европейских поклонников кастомайзинга.

В итоге творение неизвестных мастеров получилось похожим то ли на гоночный болид середины ХХ века, то ли на ход-род на базе классиков 1930-х. Динамическим характеристикам машинки, наверное, можно позавидовать, ведь энерговооруженность ее при весе около 200 кг более чем приемлема. Судя по комплекту светотехники, автор имеет намерение выезжать на своем детище на дороги.

При внешнем примитивизме этот транспорт неплохо продуман с инженерной точки зрения.

Единственное, что нас лично немного огорчает – это вопрос безопасности эксплуатации этого бешенного головастика. Ведь вряд ли кто-то примерял на него звезды EuroNCAP и испытывал в “лосином тесте”. Поэтому очень бы хотелось, чтобы водитель не только выбирал для променадов тихие дорожки, но и использовал надежный шлем. И стоило бы найти еще полдня, чтобы обустроить эту моторизованную тележку защитными щитками для колес: будет не только комфортнее в лужах, но и безопаснее при коррекции траектории путем переноса массы тела...

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